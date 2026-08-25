Ngày 25/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, cho biết trên Quốc lộ 3B qua địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương, khiến đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Vết nứt lớn trên sườn đồi, đất đá tràn xuống lấp khoảng 2/3 chiều rộng nền đường. Ảnh: Đặng Huế

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra trong sáng 25/8 tại Km182+320 Quốc lộ 3B, khu vực dốc Nặm Cảng, thôn 1, xã Chợ Đồn. Đất đá từ sườn đồi phía taluy dương tràn xuống, lấp khoảng 2/3 chiều rộng mặt đường, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực.

Tại hiện trường, taluy dương xuất hiện một vết nứt lớn, có dấu hiệu tiếp tục sạt trượt. Khối lượng đất đá được xác định có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 3.000-4.000m³, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện.

Cấm đường, phân luồng giao thông

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Chợ Đồn đã khẩn trương huy động lực lượng Công an, Quân sự phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ đến hiện trường kiểm tra, cảnh báo nguy hiểm và tổ chức điều tiết giao thông.

Đến khoảng 11h ngày 25/8, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm lưu thông, đồng thời tổ chức phân luồng, không cho phương tiện tiếp tục đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cấm lưu thông và tổ chức phân luồng giao thông, không cho các phương tiện tiếp tục đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Đặng Huế

Hiện phía taluy dương vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đặc biệt khi thời tiết có mưa. Ảnh: Đặng Huế

Ông Trương Quốc Tuân cho biết, những năm trước khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở. Hiện phía taluy dương vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, đặc biệt khi thời tiết có mưa.

UBND xã Chợ Đồn đã báo cáo cấp trên để kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định mức độ nguy hiểm và có phương án xử lý, khắc phục. Trong thời gian chờ phương án, các lực lượng chức năng tiếp tục bố trí người theo dõi diễn biến tại hiện trường, kiểm soát khu vực và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

UBND xã Chợ Đồn khuyến cáo người dân không qua khu vực cấm, chấp hành phân luồng và chủ động chọn tuyến thay thế, đặc biệt khi trời mưa để tránh nguy hiểm do sạt lở.