Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đặc biệt của du lịch Việt Nam: Lần đầu tiên lượng khách quốc tế vượt mốc 20 triệu lượt, tiếp tục trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Cục Du lịch quốc gia, năm 2025, Việt Nam ước đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế; 135,5 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa, thiên nhiên, du lịch xanh và du lịch cộng đồng được định hình rõ nét hơn, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho điểm đến Việt Nam.

Năm qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng đã phá kỷ lục về lượng khách và doanh thu du lịch.

Mới đây, Sở Du lịch TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, du lịch TPHCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Thành phố ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế - tăng hơn 39% so với năm trước và hơn 45 triệu lượt khách nội địa - tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 260.000 tỷ đồng.

Trong 15 ngày diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, TPHCM đón khoảng 2,7 triệu lượt khách đến tham quan. Hàng loạt tour lịch sử như Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại; Chuyến tàu 50 năm, tham quan Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác Cần Giờ… đều kín khách.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước hút khách tới TPHCM

Các loại hình du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch đường sông, du lịch đêm, du lịch MICE và du lịch y tế tiếp tục được mở rộng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Nhiều sự kiện quy mô lớn như Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM (ITE HCMC), Ngày hội du lịch TPHCM, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Áo dài… tiếp tục tạo dấu ấn, lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, giàu bản sắc.

Du lịch Hà Nội cũng đạt những thành tựu ấn tượng. Thủ đô đón trên 33,7 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với năm 2024, trong đó có trên 7,8 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.

Hà Nội được hàng loạt tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh. Những danh hiệu này tạo hiệu ứng truyền thông toàn cầu, giúp Hà Nội lọt vào danh sách "Must-visit" (phải đến) của nhiều tạp chí du lịch quốc tế uy tín như: Condé Nast Traveler, Lonely Planet…

An Giang ước đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng hơn 90% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch của tỉnh miền Tây này đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2024.

Năm nay, lượng khách và doanh thu du lịch của An Giang đã vượt qua các tỉnh trong top 5 năm ngoái như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Đầu tháng 12, Phú Quốc (An Giang) lần thứ tư nhận danh hiệu "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2025. Ảnh: Hoàng Hà

Quảng Ninh ước đạt hơn 21 triệu lượt khách, với 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch trên 57 nghìn tỷ đồng, đạt 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt du khách, tăng 18% so với năm 2024 (đạt 106% kế hoạch); trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 1,28 triệu lượt, tăng gần 40%. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 56,8 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Ninh Bình năm qua đón trên 19,4 triệu lượt khách, trong đó có 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 21,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2024, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh và khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế quan trọng, có sức lan tỏa lớn.

Thành phố Đà Nẵng phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch đạt khoảng 60 nghìn tỷ đồng - vượt xa giai đoạn cao điểm trước dịch Covid-19.

Khánh Hòa ước đón 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 14,4% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16,8% so với năm 2024.

Thanh Hóa đón khoảng 16,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 45,6 nghìn tỷ đồng, giữ vững vị trí trong nhóm những địa phương thu hút khách du lịch lớn nhất cả nước.

Gia Lai đón được 12,4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025, doanh thu ước đạt 29 nghìn tỷ đồng.

Nghệ An đón hơn 9,9 triệu lượt khách trong năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 30 nghìn tỷ đồng.

Quảng Trị ước đón 9,6 triệu lượt khách, doanh thu hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 32% so với năm 2024.

Về kế hoạch năm 2026, TPHCM và Hà Nội tiếp tục đặt ra mục tiêu cao nhất nước. TPHCM đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách, trong đó có 11 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 330.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách với 8,6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 160.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh". Tỉnh này đặt mục tiêu thu hút 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.