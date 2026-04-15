Làng Thèn Pả, Tuyên Quang Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang), ngoài ngôi làng nổi tiếng Lô Lô Chải còn có một ngôi làng đẹp nên thơ, lưu giữ nét văn hoá đặc trưng của bà con người Mông - làng Thèn Pả. Cách nhau chỉ vài trăm mét, 2 ngôi làng có kiến trúc tương đồng với nhà trình tường, mái ngói âm dương và hàng rào đá, nhưng Thèn Pả mang vẻ tĩnh lặng, bình yên hơn. Ngôi làng nhỏ bình yên nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Làng Thèn Pả - Then Pa Village Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng này. Đây là nơi cư trú lâu đời của 12 hộ dân đều là anh em trong dòng họ Vàng. Cấu trúc gia tộc khép kín giúp Thèn Pả giữ được nếp sống nguyên bản. Ngôi làng này được xem là nơi lý tưởng để du khách "trốn" khỏi cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan. Họ có thể thức dậy vào buổi sớm, ngắm sương mù giăng kín ngôi làng, ôm ấp hồ Mắt Rồng, tạo nên cảnh tượng nên thơ, mờ ảo. Khoảng 5 năm trở lại đây, ngôi làng mới bén duyên làm du lịch. Hiện trong làng có 6 hộ kinh doanh lưu trú, còn các hộ khác cung cấp thực phẩm, dịch vụ trải nghiệm cho du khách. Những bữa cơm đơn giản nhưng rất ngon miệng tại làng. Ảnh: Nga Lúa Không chỉ được ngắm ngôi làng, check-in địa điểm đẹp mắt, du khách còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm như vẽ sáp ong trên vải lanh, nhuộm chàm, làm bánh ngô, mèn mén, cưỡi ngựa tham quan... hay thưởng thức rượu ngô men lá, thắng cố, lẩu gà đen...

Thung lũng Lâm Thượng, Lào Cai Lâm Thượng là một xã vùng cao ở Lào Cai (trước đây thuộc huyện Lục Yên, Yên Bái), cách Hà Nội hơn 250km. Đây là địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 mà du khách không lo đông đúc, quá tải. Lâm Thượng nằm giữa tuyến du lịch Sa Pa và Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) với núi đồi trập trùng, suối thác hoang sơ, ruộng nương trù phú, những ngôi nhà sàn bình yên và người dân tộc Tày hiếu khách. Ở Lâm Thượng, ban ngày, du khách có thể thong dong đạp xe hay đi bộ giữa những cánh đồng, thỏa thích hít hà không khí trong lành. Du khách cũng có thể tham gia leo núi, trekking xuyên rừng, đi làm vườn, cấy lúa với bà con, học hát dân ca, hát Then, chơi đàn Tính… Lâm Thượng là điểm đến chưa quá phổ biến, không lo đông đúc dịp 30/4. Ảnh: Paul Egan Từ bản Tông Pắng hay bản Tông Pình Cại, du khách đạp xe hoặc trekking quãng đường ngắn là tới bờ suối Khuổi Luông, thác Nặm Chắn. Ở đây bạn có thể đắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh, thả chân để cá massage. Người mê trekking có thể tới hang Khai Trung, Thẳm Dường, hay đỉnh Lung Trạng, núi Khau Chảu...

Bản Lướt, Sơn La Bản Lướt (xã Ngọc Chiến, Sơn La) nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, lọt thỏm giữa núi đồi và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn. Dọc theo con đường quanh co đi vào làng là những ngôi nhà sàn mái pơ mu hàng trăm năm tuổi, mang đặc trưng kiến trúc người Thái. Những dòng suối nóng gắn liền với cuộc sống người dân bản Lướt từ bao đời nay. Họ có truyền thống tắm khoáng nóng tại bể công cộng lộ thiên. Bản Lướt là địa điểm cho du khách thích "sống chậm". Ảnh: Hà My Nhiệt độ trung bình của nước từ 35 độ C đến 50 độ C, có điểm lên tới 70 độ C. Đó là lý do khi đi dạo quanh bản, du khách dễ dàng phát hiện những bể nước bốc hơi nghi ngút.