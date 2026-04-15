Làng Thèn Pả, Tuyên Quang
Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang), ngoài ngôi làng nổi tiếng Lô Lô Chải còn có một ngôi làng đẹp nên thơ, lưu giữ nét văn hoá đặc trưng của bà con người Mông - làng Thèn Pả.
Cách nhau chỉ vài trăm mét, 2 ngôi làng có kiến trúc tương đồng với nhà trình tường, mái ngói âm dương và hàng rào đá, nhưng Thèn Pả mang vẻ tĩnh lặng, bình yên hơn.
Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng này. Đây là nơi cư trú lâu đời của 12 hộ dân đều là anh em trong dòng họ Vàng. Cấu trúc gia tộc khép kín giúp Thèn Pả giữ được nếp sống nguyên bản.
Ngôi làng này được xem là nơi lý tưởng để du khách "trốn" khỏi cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan. Họ có thể thức dậy vào buổi sớm, ngắm sương mù giăng kín ngôi làng, ôm ấp hồ Mắt Rồng, tạo nên cảnh tượng nên thơ, mờ ảo.
Khoảng 5 năm trở lại đây, ngôi làng mới bén duyên làm du lịch. Hiện trong làng có 6 hộ kinh doanh lưu trú, còn các hộ khác cung cấp thực phẩm, dịch vụ trải nghiệm cho du khách.
Không chỉ được ngắm ngôi làng, check-in địa điểm đẹp mắt, du khách còn có thể tham gia nhiều trải nghiệm như vẽ sáp ong trên vải lanh, nhuộm chàm, làm bánh ngô, mèn mén, cưỡi ngựa tham quan... hay thưởng thức rượu ngô men lá, thắng cố, lẩu gà đen...
Thung lũng Lâm Thượng, Lào Cai
Lâm Thượng là một xã vùng cao ở Lào Cai (trước đây thuộc huyện Lục Yên, Yên Bái), cách Hà Nội hơn 250km. Đây là địa điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 mà du khách không lo đông đúc, quá tải.
Lâm Thượng nằm giữa tuyến du lịch Sa Pa và Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) với núi đồi trập trùng, suối thác hoang sơ, ruộng nương trù phú, những ngôi nhà sàn bình yên và người dân tộc Tày hiếu khách.
Ở Lâm Thượng, ban ngày, du khách có thể thong dong đạp xe hay đi bộ giữa những cánh đồng, thỏa thích hít hà không khí trong lành. Du khách cũng có thể tham gia leo núi, trekking xuyên rừng, đi làm vườn, cấy lúa với bà con, học hát dân ca, hát Then, chơi đàn Tính…
Từ bản Tông Pắng hay bản Tông Pình Cại, du khách đạp xe hoặc trekking quãng đường ngắn là tới bờ suối Khuổi Luông, thác Nặm Chắn. Ở đây bạn có thể đắm mình trong làn nước trong xanh mát lạnh, thả chân để cá massage. Người mê trekking có thể tới hang Khai Trung, Thẳm Dường, hay đỉnh Lung Trạng, núi Khau Chảu...
Bản Lướt, Sơn La
Bản Lướt (xã Ngọc Chiến, Sơn La) nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, lọt thỏm giữa núi đồi và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn. Dọc theo con đường quanh co đi vào làng là những ngôi nhà sàn mái pơ mu hàng trăm năm tuổi, mang đặc trưng kiến trúc người Thái.
Những dòng suối nóng gắn liền với cuộc sống người dân bản Lướt từ bao đời nay. Họ có truyền thống tắm khoáng nóng tại bể công cộng lộ thiên.
Nhiệt độ trung bình của nước từ 35 độ C đến 50 độ C, có điểm lên tới 70 độ C. Đó là lý do khi đi dạo quanh bản, du khách dễ dàng phát hiện những bể nước bốc hơi nghi ngút.
Đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh
Đảo Ngọc Vừng rộng khoảng 45km2, với 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn. So với Cô Tô hay Quan Lạn, đảo Ngọc Vừng còn là điểm đến xa lạ với nhiều du khách. Do đó, địa điểm này cũng không lo quá tải, đông đúc trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Hòn đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ với những bãi cát trắng uốn quanh, nước biển trong xanh đẹp mắt, sóng êm ả, khí hậu trong lành và người dân thân thiện.
Bãi biển trên đảo Ngọc Vừng. Video: Nguyễn Hải Dương
Điểm nhấn không thể bỏ qua khi du khách tới Ngọc Vừng là bãi biển Trường Chinh trong xanh, cát trắng phẳng lỳ dài gần 3km, trải rộng gần 200m, uốn mình như vầng khăng khuyết. Đây cũng là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm hòn Pháo đài, thành cổ Ngọc Vừng, cột cờ quốc gia,...
Du khách di chuyển đường bộ từ Hà Nội đến cảng Cái Rồng (Vân Đồn) hoặc bến tàu Vũng Đục (Cẩm Phả) rồi lên tàu gỗ/ca-nô ra đảo. Thời gian đi từ Hà Nội tới các bến, cảng này khoảng 3 tiếng. Nếu chọn đi tàu gỗ, du khách sẽ lênh đênh trên biển khoảng 1,5 tiếng (giá vé 80.000 đồng/chiều), còn đi ca-nô thì chỉ 20 phút nhưng chi phí đắt đỏ hơn (khoảng 1,5 triệu đồng/chiều).
Trên đảo hiện chỉ có một khu nghỉ dưỡng, còn lại là nhà nghỉ, homestay của người dân. Du khách cũng có thể thuê dịch vụ để trải nghiệm cắm trại bên bờ biển.