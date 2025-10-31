Khuấy đảo thị trường với mức giá được xem là “tuyệt chủng”

Tại buổi lễ, đơn vị phát triển dự án The Aspira - Sai Gon High Rise và DKRA Realty tiến hành ký kết hợp tác chiến lược, chính thức trở thành Tổng đại lý tiếp thị và phân phối của The Aspira.

DKRA Realty chính thức trở thành Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án The Aspira

DKRA Realty là thương hiệu mảng tiếp thị và phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần DKRA Group, sở hữu kinh nghiệm điều phối mạng lưới bán hàng và triển khai chiến lược tiếp thị hiệu quả. Trước đó, tại thị trường Bình Dương (cũ), DKRA Realty gây tiếng vang khi đưa dự án The Emerald 68 về đích với hơn 95% sản phẩm đến tay khách hàng. Đây là cơ sở để Sai Gon High Rise tin tưởng lựa chọn đồng hành, nhằm đảm bảo dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu, tối ưu hiệu quả thương mại và định vị thương hiệu trên thị trường.

Chia sẻ thêm tại sự kiện, ông Trần Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT DKRA Group cho biết: "The Aspira ra mắt với mức giá được xem là "tuyệt chủng" trên thị trường hiện nay - chỉ từ 37,9 triệu đồng/m2, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB. Đồng thời, yếu tố pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ xây dựng ổn định chính là điểm mạnh giúp The Aspira ghi điểm với khách hàng. Trong bối cảnh thị trường khu Đông TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, đây là cơ hội hoàn hảo cho người mua ở thực và nhà đầu tư đang tìm kiếm biên độ tăng trưởng".

Với sự bắt tay chiến lược từ các ông lớn, The Aspira sẵn sàng bứt tốc, hòa nhịp sống trẻ giữa lòng đô thị TOD, trung tâm TP.HCM mới.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của ngân hàng được xem là yếu tố trọng tâm giúp mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho khách hàng trẻ. Trong khuôn khổ sự kiện, 8 ngân hàng gồm: Nam A Bank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, VPBank, TPBank, HD Bank ký kết hợp tác hỗ trợ tài chính cho dự án, mang đến phương thức thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng cân đối dòng tiền, cơ hội sở hữu The Aspira dễ dàng hơn.

Cũng tại sự kiện, Sai Gon High Rise đã ký kết hợp tác cùng CBRE - thương hiệu quản lý vận hành hàng đầu thế giới với hơn 120 năm kinh nghiệm, sở hữu hơn 500 văn phòng trên toàn cầu. CBRE sẽ là đơn vị tư vấn quản lý vận hành dự án, được kỳ vọng đảm bảo tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, duy trì chất lượng không gian sống và gia tăng giá trị tài sản cho cư dân.

Bắt sóng năng lượng vùng lõi đô thị TOD

The Aspira sở hữu vị trí chiến lược tại khu đông TP.HCM, hội tụ dư địa phát triển dài hạn và lợi thế kết nối hạ tầng - đô thị. Dự án tọa lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An cũ), nay thuộc TP.HCM, dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1K, DT743, Mỹ Phước - Tân Vạn và hệ thống tiện ích giáo dục, y tế, hành chính, thương mại - giải trí bao quanh. Hiện tại, tuyến Nguyễn Thị Minh Khai đang có kế hoạch mở rộng lên 42m vào đầu năm 2026, kết hợp xây mới tuyến N4 - N5 lộ giới 17m, giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm và tuyến vành đai 3.

Đáng chú ý, dự án nằm trong vùng lõi đô thị TOD (Transit - Oriented Development) Vành đai 3 Tân Bình với quy mô tới 18,8 ha, định hướng phát triển đô thị tích hợp, hiện đại hóa hạ tầng nhằm tối ưu hóa giao thông công cộng. Dự án liền kề tuyến Metro số 1 Bình Dương và là tâm điểm của hai trạm S12 - S13, tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối liên vùng, tiếp cận trung tâm việc làm - dịch vụ - thương mại, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Nằm ngay vùng lõi đô thị TOD rộng 18,8 ha, The Aspira cho thấy dư địa phát triển vượt trội khi tọa lạc ngay vị trí trung tâm của các công trình hạ tầng trọng điểm: Metro số 1 Bình Dương, đường Nguyễn Thị Minh Khai mở rộng...

The Aspira cung cấp hơn 1.200 căn hộ, hướng đến cộng đồng cư dân trẻ, đề cao tính tiện nghi và linh hoạt trong nhịp sống hiện đại. Thiết kế dự án chú trọng kiến tạo không gian mở, tăng tính kết nối với 100% căn hộ có ban công; 100% phòng chức năng có mặt thoáng; tất cả đều sở hữu tầm nhìn rộng và không bị che chắn. Hệ thống 38 tiện ích được bố trí từ mặt đất đến tầng cao, tổ chức theo trục động - tĩnh, hình thành các "trạm sạc năng lượng" đáp ứng đa dạng nhu cầu: vận động, thư giãn, chăm sóc thể chất và tái tạo cảm xúc.

Bên cạnh đó, dự án được bàn giao với nội thất từ các thương hiệu uy tín như Hafele, gỗ An Cường, cùng hệ thống Smart Home - Smart Building giúp nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân. Toàn bộ quy trình quản lý vận hành sau bàn giao sẽ do CBRE tư vấn, đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế và duy trì giá trị tài sản bền vững theo thời gian.

Với vị trí chiến lược, thiết kế tối ưu và hệ giá trị sống năng động, được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế, The Aspira là điểm sáng an cư và đầu tư tại khu Đông TP.HCM, đồng thời đón đầu tiềm năng tăng trưởng tại trung tâm đô thị TOD thời điểm hiện tại.

(Nguồn: DKRA Group)