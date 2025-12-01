Ngày 1/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa công bố kết luận thanh tra dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa (trước đây là phường Nghĩa Tân) do Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Công ty ESG Vietland) làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng). Ảnh: Hải Dương

Thanh tra Lâm Đồng cho biết, dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa được triển khai trên diện tích 17.821,2m².

Ban đầu, khu đất này dự kiến làm nhà ở công vụ do Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản xây dựng Phat Global thực hiện, nhưng đã bị chấm dứt vào tháng 3/2017.

Đến tháng 6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông giao Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6 (Công ty Beton 6) làm chủ đầu tư, và chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 6/9/2017.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 lần. Các nội dung điều chỉnh bao gồm thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Beton 6 sang Công ty ESG Vietland (là công ty con do Công ty Beton 6 sở hữu 100% vốn).

Sau đó, dự án tiếp tục nhiều lần gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn tiếp tục chậm tiến độ so với thời hạn.

Tháng 3/2025, Thanh tra Đắk Nông (nay là Thanh tra Lâm Đồng) đã tiến hành thanh tra dự án nói trên.

Quá trình thanh tra phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc bán nhà, huy động vốn trái quy định đến hợp thức hóa hồ sơ khống.

Cụ thể, trong 106 hợp đồng bán và mua, Công ty ESG Vietland đã thực hiện giao dịch với 99 trường hợp khi các hộ này chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, thẩm định đủ điều kiện hoặc đã bị xác định không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp này còn xây dựng vượt phép tăng thêm 524,58m² diện tích và 4.720,05m² diện tích sàn; lập hồ sơ nghiệm thu khống với giá trị gần 96,3 tỷ đồng, kèm theo hóa đơn VAT do Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai phát hành không hợp pháp để hợp thức hóa giải ngân...

Điều đáng nói, dù chưa nghiệm thu, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhưng vẫn bàn giao cho người mua.

Khi bị xử phạt, chủ đầu tư không khắc phục hậu quả theo yêu cầu của các quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Chưa thu hồi nhà ở xã hội đã bán trái quy định và hoàn trả tiền cho bên mua; chưa tiếp tục đầu tư xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra sự buông lỏng quản lý từ các cơ quan chức năng:

Cụ thể, dù đã xác định ít nhất 5 hành vi vi phạm, nhưng Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đắk Nông chỉ ban hành quyết định xử phạt 1 hành vi. Việc Sở Xây dựng giải trình rằng không xử phạt tất cả các hành vi là do lo ngại “mức phạt cao… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án cũng như gây ra khó khăn cho chủ đầu tư” là không phù hợp với quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra các cơ quan có trách nhiệm đã thiếu biện pháp kiểm tra, giám sát dẫn đến các vi phạm (xây dựng sai phép, bán nhà trái phép) tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay mà không được ngăn chặn, khắc phục.

Với những sai phạm trên, Thanh tra Lâm Đồng đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra hình sự để làm rõ việc huy động vốn hơn 96 tỷ đồng trái quy định và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hồ sơ nghiệm thu khống.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan thuế, tín dụng rà soát và làm rõ vi phạm kê khai, hoàn thuế của các doanh nghiệp liên quan.

Thanh tra Lâm Đồng cũng kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân thuộc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và những cơ quan liên quan vì đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để sai phạm tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay.