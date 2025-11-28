Thanh tra TP Hải Phòng vừa có kết luận về việc chấp hành chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại 4 dự án, gồm: 384 Lê Thánh Tông; 39 Lương Khánh Thiện và Tổng kho 3 Lạc Viên và dự án khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại Khu dân cư An Đồng.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất 155 hồ sơ mua NƠXH tại 4 dự án trên, qua đó phát hiện có 14 hồ sơ kê khai, xác nhận về nghề nghiệp, nơi làm việc, điều kiện thu nhập, điều kiện về nhà ở không đúng với thực tế, không đúng đối tượng.

Cụ thể, Dự án 384 Lê Thánh Tông có 7 hồ sơ không đủ điều kiện; Dự án nhà ở thu nhập thấp An Đồng có 4 hồ sơ; Dự án 39 Lương Khánh Thiện có 2 hồ sơ và Dự án Tổng kho 3 Lạc Viên có 1 hồ sơ không đủ điều kiện mua.

Phần lớn các căn NƠXH ở Hải Phòng được chuyển cho các sàn giao dịch mua bán.

Như vậy, có gần 10% hồ sơ trong tổng số hồ sơ được kiểm tra không đủ điều kiện mua NƠXH theo quy định.

Ngoài ra, trong số hồ sơ mua nhà, còn có 25 bộ hồ sơ có thông tin chưa đảm bảo tính chính xác và nhất quán.

Kiểm tra xác suất thực tế việc bàn giao, sử dụng 40 căn NƠXH tại Dự án 384 Lê Thánh Tông, Thanh tra thành phố phát hiện có 5 căn mà người đang sử dụng không phải người đứng tên trong hợp đồng mua bán nhà.

Đặc biệt, đối với 26 căn còn lại, chủ sở hữu các căn hộ này không hợp tác với cơ quan thanh tra.

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc phải thông qua sàn giao dịch và trả thêm khoản chênh lệch khi mua NƠXH, Thanh tra TP dẫn báo cáo của Sở Xây dựng cho biết người mua không phải trả thêm chi phí ngoài giá bán được phê duyệt. Khoản chênh lệch (nếu có) là chi phí dịch vụ tư vấn, hợp đồng thi công nội thất, lắp đặt trang thiết bị.

Phối cảnh Dự án NƠXH 384 Lê Thánh Tông, nơi cơ quan thanh tra phát hiện ngẫu nhiên nhiều nhất hồ sơ không đủ điều kiện, sai đối tượng bị yêu cầu thu hồi.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng TP cũng nhận thấy, một số hợp đồng dịch vụ tư vấn có giá trị cao, không tương ứng với khối lượng dịch vụ tư vấn.

Đối với Dự án 384 Lê Thánh Tông, mặc dù tháng 4/2025 mới được cấp giấy phép môi trường, nhưng từ tháng 1/2025 chủ đầu tư đã đưa tòa Chung cư CTI cao 29 tầng với 380 căn hộ đi vào hoạt động.

Từ những vi phạm về đối tượng mua nhà, cơ quan thanh tra yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho người mua, thu lại 14 căn hộ đã bán sai đối tượng.

Thanh tra cũng yêu cầu Sở Xây dựng, chủ đầu tư các dự án NƠXH, các cá nhân có liên quan phải tiếp tục xác định chính xác, nhất quán thông tin của 25 hợp đồng mua NƠXH nhưng chưa được bàn giao nhà. Trường hợp các hồ sơ này không đảm bảo quy định, chủ đầu tư phải thanh lý hợp đồng mua bán.