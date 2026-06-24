Chẩn đoán chuyên sâu - Bước khởi đầu của một ca điều trị thành công

Với bệnh nhân tật khúc xạ, việc xác định khả năng phẫu thuật và phương pháp phù hợp cần dựa trên thăm khám chuyên sâu. Tại DND, mỗi bệnh nhân trải qua 8 bước khám chuẩn quốc tế trong 2,5 - 3 giờ để đánh giá toàn diện mắt.

Trong quá trình này, bệnh nhân được tra thuốc liệt điều tiết để xác định chính xác độ khúc xạ, đồng thời thực hiện hàng loạt kiểm tra chuyên sâu nhằm đánh giá toàn diện cấu trúc và chức năng của mắt.

Tại DND, mỗi bệnh nhân đều trải qua quy trình khám chuyên sâu gồm 8 bước theo tiêu chuẩn quốc tế

Các thiết bị như máy đo bản đồ giác mạc Pentacam, máy chụp cắt lớp bán phần trước OCT hay máy đo cơ sinh học giác mạc cho phép bác sĩ phân tích chi tiết từng thông số quan trọng của giác mạc. Toàn bộ dữ liệu được tổng hợp và đánh giá đồng bộ, giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ cũng như đưa ra chỉ định điều trị chính xác.

Theo các bác sĩ tại DND, mục tiêu của quá trình thăm khám không chỉ dừng lại ở việc xác định bệnh nhân có đủ điều kiện phẫu thuật hay không mà còn nhằm lựa chọn phương pháp phù hợp nhất và kiểm soát các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chất lượng thị giác lâu dài.

Công nghệ kết hợp với chuyên môn của bác sĩ để đưa ra quyết định tối ưu

Bên cạnh năng lực chẩn đoán, DND là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại tại Việt Nam.

Từ năm 2012, DND trở thành bệnh viện tiên phong tại miền Bắc triển khai công nghệ SMILE. Đến nay, bệnh viện tiếp tục ứng dụng nhiều nền tảng phẫu thuật tiên tiến như SMILE Pro, CLEAR, Femto Pro, Femto LASIK, SmartSurfACE và Phakic ICL, mang đến đa dạng lựa chọn điều trị cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, công nghệ chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn và kinh nghiệm. Bác sĩ không chỉ thực hiện phẫu thuật mà còn đóng vai trò phân tích dữ liệu, đánh giá tình trạng mắt và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho từng bệnh nhân.

Bệnh nhân được bác sĩ phân tích dữ liệu, đánh giá tình trạng mắt và lựa chọn giải pháp phù hợp theo nhu cầu

Thực tế, không có công nghệ nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi bệnh nhân có đặc điểm giác mạc, độ khúc xạ, chất lượng thị giác và nhu cầu sử dụng mắt khác nhau, lựa chọn phương pháp điều trị không thể chỉ dựa trên tên gọi công nghệ mà cần được quyết định dựa trên dữ liệu chuyên sâu và đánh giá lâm sàng của bác sĩ.

DND sở hữu đội ngũ bác sĩ nhãn khoa nhiều năm kinh nghiệm với chuyên môn cao, thường xuyên được đào tạo trong và ngoài nước, luôn tận tâm đồng hành cùng người bệnh trong suốt hành trình điều trị và hồi phục.

Cá nhân hóa điều trị - Xu hướng của nhãn khoa hiện đại

Nếu trước đây mục tiêu của phẫu thuật khúc xạ chỉ là giúp bệnh nhân nhìn rõ, thì ngày nay yêu cầu đã cao hơn nhiều. Người bệnh không chỉ mong muốn có thị lực tốt mà còn kỳ vọng chất lượng thị giác ổn định, thoải mái, phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc và sinh hoạt. Vì vậy, cá nhân hóa điều trị đang trở thành xu hướng tất yếu của nhãn khoa hiện đại.

DND cá nhân hóa từng khâu chẩn đoán và điều trị

Tại DND, toàn bộ quá trình điều trị được triển khai theo định hướng Customize Sight, cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Thay vì áp dụng một phương pháp chung, mỗi người sẽ được tư vấn giải pháp phù hợp với đặc điểm đôi mắt, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt và mục tiêu thị giác riêng.

Đặc biệt, bác sĩ trực tiếp thăm khám cũng là người thực hiện phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu, giúp bảo đảm tính liên tục trong điều trị, nâng cao độ chính xác và mang lại sự an tâm cho bệnh nhân.

Không dừng lại ở ca phẫu thuật, DND còn đồng hành cùng bệnh nhân sau điều trị thông qua các buổi tái khám định kỳ và hướng dẫn chăm sóc mắt chi tiết. Sự đồng hành xuyên suốt trước, trong và sau phẫu thuật chính là yếu tố tạo nên khác biệt trong mô hình điều trị tại DND, góp phần nâng cao chuẩn mực chăm sóc thị lực trong thời đại 4.0.

DND đang triển khai chương trình Summer Smile Days DND 2026 - Mùa "thoát cận" lớn nhất năm, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng phẫu thuật khúc xạ: - Giảm tới 50% chi phí phẫu thuật áp dụng cho các phương pháp hiện đại như SMILE Pro, SMILE, CLEAR, E-Signature, Femto LASIK, Femto Pro, Phakic ICL, SmartSurfACE... - Miễn phí 100% chi phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật. - Tặng ngay 1.000.000 đồng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. - Hỗ trợ chi phí di chuyển lên tới 5.000.000 đồng. - Cùng nhiều quà tặng và ưu đãi đặc biệt khác trong thời gian diễn ra chương trình. Thông tin chi tiết tại: https://matquocte.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp Bệnh viện Mắt Quốc tế DND. Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0968 11 55 88

Lệ Thanh