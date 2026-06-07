Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, sáng 7/6, các bác sĩ mắt thuộc Trường Đại học Y Hà Nội cùng đơn vị y tế đã tổ chức Hội thảo Những tiến bộ trong kiểm soát cận thị và chương trình cộng đồng “Ngày hội Bé vui khám mắt”, nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh về chăm sóc thị lực cho trẻ.

Theo thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị và loạn thị, chiếm 30-40% số trẻ trong độ tuổi đi học.

Nhiều khảo sát cho thấy tình trạng này đang gia tăng nhanh chóng như một "đại dịch". Tại Hà Nội, một số lớp học ghi nhận khoảng 51% học sinh mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Tại TPHCM, tỷ lệ này thậm chí lên tới 75,6%, riêng cận thị chiếm 52,7%. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tật khúc xạ có thể ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và làm tăng nguy cơ nhược thị ở trẻ.

Trẻ khám mắt tại chương trình. Ảnh: PV.

Chia sẻ tại buổi khám, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc Bệnh viện Đông Đô, cho biết nhiều người vẫn cho rằng cận thị xuất phát từ việc đọc sách trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi lối sống của trẻ em hiện đại.

Theo bác sĩ Thủy, yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa cận thị là thời gian hoạt động ngoài trời. Trẻ em trước đây thường xuyên vui chơi trong môi trường tự nhiên, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có cường độ cao. Loại ánh sáng này giúp võng mạc tiết dopamine - chất có tác dụng hạn chế sự phát triển quá mức của trục nhãn cầu, từ đó làm giảm nguy cơ cận thị.

Ngược lại, trẻ em ngày nay dành phần lớn thời gian học tập và giải trí trong nhà. Dù hệ thống chiếu sáng hiện đại đã được cải thiện đáng kể, cường độ ánh sáng nhân tạo vẫn thấp hơn nhiều so với ánh sáng tự nhiên ngoài trời và không thể thay thế hoàn toàn vai trò bảo vệ mắt của ánh sáng mặt trời.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên nhìn gần khi đọc sách, học tập hoặc sử dụng điện thoại, máy tính bảng trong thời gian dài khiến mắt phải điều tiết liên tục. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến mỏi mắt, cận thị giả và dần tiến triển thành cận thị thực sự. Việc tiếp xúc quá nhiều với màn hình điện tử cũng làm gia tăng tình trạng khô mắt, mỏi mắt kỹ thuật số và ảnh hưởng đến sức khỏe thị giác.

Để hạn chế nguy cơ mắc tật khúc xạ, các chuyên gia khuyến cáo trẻ nên hoạt động ngoài trời ít nhất 2 giờ mỗi ngày, đồng thời hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Phụ huynh cũng cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân đối cho con, bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E, omega-3 và lutein từ cá, trứng, rau xanh đậm, cà rốt, trái cây. Ngoài ra, trẻ nên được khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời.

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