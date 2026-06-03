HĐND Thành phố Hà Nội vừa có Nghị quyết về chính sách an sinh xã hội. Theo đó, từ ngày 1/7 người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm bằng nguồn ngân sách thành phố. Chính sách áp dụng với những trường hợp chưa được hưởng các chương trình hỗ trợ khám sức khỏe tương tự.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Học sinh trong các cơ sở giáo dục được khám theo quy định về y tế trường học.

Người từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám các chuyên khoa lâm sàng theo quy định hiện hành; người từ 18 tuổi trở lên được khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Người dân từ 18-35 tuổi bị tật khúc xạ trên 3 đi-ốp được hỗ trợ điều trị. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài khám sức khỏe tổng quát, người dân còn được sàng lọc, phát hiện sớm nhiều bệnh không lây nhiễm và các loại ung thư phổ biến. Danh mục gồm sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư khoang miệng; đồng thời đánh giá nguy cơ rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và các rối loạn tâm thần liên quan đến sử dụng rượu.

Kinh phí khám bệnh, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật được hỗ trợ theo mức giá áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Một điểm mới đáng chú ý khác là Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên. Chính sách áp dụng với người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và thực hiện điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc thành phố quản lý. Kinh phí hỗ trợ sẽ được thanh toán từ ngân sách thành phố thông qua các cơ sở y tế.

Để tạo thuận lợi cho người dân, việc triển khai khám sức khỏe sẽ được tổ chức ngay tại địa bàn cư trú thông qua UBND các xã, phường, thay vì người dân phải tự đến bệnh viện đăng ký. Thành phố cũng bố trí kinh phí cho công tác truyền thông, tư vấn, lập danh sách người dân tham gia khám sức khỏe và các hoạt động phục vụ chương trình.

Từ ngày 1/7, các đơn vị thực hiện khám sức khỏe có trách nhiệm cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều này giúp mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe được quản lý xuyên suốt, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống y tế số và quản lý sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn.

TPHCM dự kiến chi 2.507 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân TPHCM đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân với tổng ngân sách dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng, hướng đến phủ khắp hơn 10 triệu lượt người trong năm 2026.

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