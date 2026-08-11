130.000 km qua nhiều dạng địa hình

Với một chiếc xe gia đình, 130.000 km thường tương đương khoảng một thập kỷ sử dụng. Trong khi đó, chiếc Geely Coolray thuộc dự án “Hành Trình An Tâm” của Tasco Auto hoàn thành quãng đường này chỉ trong 14 tháng.

Hành trình của xe trải dài từ những cung đường đèo tại vùng núi phía Bắc, cao tốc Bắc - Nam đến các tuyến đường nhỏ xuyên rừng Đất Mũi (Cà Mau)

Một trong những người hiểu rõ chiếc xe là anh Bạch Hồng Tâm, lái xe chuyên nghiệp thường xuyên điều khiển Coolray trên các hành trình dài. “Xe phải di chuyển trung bình 500-600 km mỗi ngày, có hôm lên tới 800 km, qua nhiều địa hình, khí hậu và chất lượng mặt đường khác nhau, từ cao tốc, đường đèo đến những tuyến nhỏ nhiều ổ gà hoặc ngập nước. Vì lịch trình dày đặc, đội ngũ vận hành gọi vui đây là chiếc Geely Coolray ‘vất vả’ nhất Việt Nam”, anh Tâm chia sẻ.

Chiếc Geely Coolray của “Hành Trình An Tâm” cán mốc 130.000 km vào ngày 5/8 vừa qua.

Trước khi đạt cột mốc hiện tại, đến tháng 12/2025, chiếc Coolray đã hoàn thành 75.000 km sau 8 tháng vận hành. Đến nay, sau 130.000 km, xe chưa ghi nhận lỗi lớn, các bộ liên quan đến động cơ, hộp số hay các hệ thống vận hành chính vẫn hoạt động mượt mà; đồng thời chưa gặp sự cố khiến một hành trình phải gián đoạn.

Ngoại hình và nội thất ra sao sau 130.000 km?

Vận hành liên tục khiến chiếc Coolray xuất hiện dấu vết sử dụng ở cả ngoại thất và nội thất. Thường xuyên di chuyển ngoài trời, tiếp xúc với nắng, mưa và bụi đường, màu sơn đã bạc nhất định, nhưng cửa, gương, đèn và các chi tiết ngoại thất vẫn hoạt động bình thường.

Bên trong, xe được nhiều thành viên luân phiên sử dụng nên ghế, vô-lăng và các vị trí tiếp xúc thường xuyên đã cũ và bóng hơn so với ban đầu.

Theo cảm quan, da ghế vẫn giữ được độ căng, chưa xuất hiện tình trạng chùng, nứt hoặc bong tróc. Các chi tiết nhựa ốp trong khoang xe vẫn chắc chắn, không ghi nhận tình trạng ố, xỉn màu hoặc lỏng lẻo bất thường

Theo anh Tâm, dấu vết sử dụng là khó tránh khỏi, nhưng nội thất vẫn tốt hơn kỳ vọng với một chiếc xe đã đi 130.000 km và thường xuyên đổi người lái. Các thiết bị như màn hình trung tâm, cửa kính, âm thanh và điều khiển vẫn hoạt động bình thường. Điều hòa cũng làm lạnh nhanh, ngay cả khi xe đỗ ngoài trời nắng.

Cảm giác lái thay đổi ra sao?

Sau hơn chục vạn kilômét, tình trạng động cơ, hộp số và khung gầm được quan tâm hơn những thay đổi về hình thức.

Qua quá trình vận hành, động cơ Coolray vẫn khởi động ổn định, phản hồi chân ga nhanh, không xuất hiện tiếng động bất thường. Khi tăng tốc hoặc vượt xe, hệ thống động lực vẫn đáp ứng tốt, không có cảm giác ì máy. Hộp số ly hợp kép chuyển số dứt khoát và chưa ghi nhận thay đổi bất thường.

“Điều tôi để ý nhất sau quãng đường lớn là xe có bị ì hơn, hộp số có thay đổi hay xuất hiện tiếng động lạ hay không. Đến hiện tại, máy vẫn nhạy, chân ga phản hồi tốt và xe chưa gặp lỗi lớn nào”, anh Tâm cho biết.

Anh Bạch Hồng Tâm check-in bên “người bạn đường” Geely Coolray

Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế dao động khoảng 7,3-7,8 lít/100 km, tùy điều kiện giao thông, tải trọng, địa hình, thời gian sử dụng điều hòa và phong cách lái. Với hành trình kết hợp đường trường và đô thị, mức tiêu thụ có thể gần 7,8 lít/100 km.

Qua kiểm tra kỹ thuật, xe xuất hiện tình trạng thấm dầu nhẹ tại một số vị trí như giảm xóc và cốc lọc dầu. Đây là hiện tượng có thể gặp ở xe đã vận hành trên 100.000 km, đặc biệt khi thường xuyên đi đường dài.

Bộ lốp nguyên bản được thay tại kỳ bảo dưỡng 120.000 km. Tuy nhiên, tuổi thọ lốp còn phụ thuộc vào mặt đường, áp suất, tải trọng và thói quen lái xe, nên đây chỉ là ghi nhận trên chiếc Coolray này.

Bảo dưỡng đúng hạn là điều kiện để xe bền hơn

Trong suốt dự án, chiếc Coolray được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Tại mốc 120.000 km, xe được đưa về Carpla Service, hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền của Geely, để thực hiện các hạng mục theo checklist tiêu chuẩn

Ngoài thay dầu động cơ, các loại lọc, bugi, dầu phanh và vật tư định kỳ, kỹ thuật viên còn kiểm tra hộp số, hệ thống làm mát, phanh, lốp, treo, lái, điện - điện tử và các chi tiết dưới gầm, đồng thời đánh giá tình trạng rò rỉ, hao mòn và khả năng vận hành tổng thể.

Với dự án “Hành Trình An Tâm”, việc bảo dưỡng không chỉ nhằm xử lý sự cố mà còn giúp theo dõi tình trạng xe qua từng cột mốc. Chiếc Coolray được vận hành liên tục trên đường sá thực tế tại Việt Nam, qua đó cung cấp thêm dữ liệu dài hạn về độ bền và khả năng vận hành.

Dù một chiếc xe không thể đại diện cho toàn bộ sản phẩm, hành trình 130.000 km vẫn mang lại nguồn tham khảo thực tế cho đơn vị phân phối và người dùng. Hiện Coolray tiếp tục được vận hành, trong khi Geely Việt Nam cũng bổ sung các mẫu xe năng lượng mới như EX3 và EX5 EM-i vào dự án “Hành Trình An Tâm”.

(Nguồn: Geely Việt Nam)