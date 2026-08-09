Ắc quy ô tô hết điện là tình huống khá phổ biến, đặc biệt với những chiếc xe thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn hoặc để lâu không sử dụng. Ắc quy ô tô thông thường có tuổi thọ khoảng 3-5 năm, tùy loại bình, điều kiện thời tiết và cách sử dụng có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh hơn.

Có nhiều nguyên nhân khiến ắc quy ô tô hết điện ngay cả khi vừa thay bình mới. Ảnh: Drive

Dấu hiệu dễ nhận biết là động cơ khởi động chậm, tiếng đề yếu hoặc hệ thống điện hoạt động chập chờn. Nếu ắc quy đã sử dụng nhiều năm, thay mới chắc chắn sẽ là giải pháp phù hợp. Nhưng nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, chủ xe không nên vội thay ắc quy mới bởi nguyên nhân có thể đến từ các bộ phận khác.

Xe chạy quá ít hoặc quãng đường quá ngắn

Nhiều người cho rằng chỉ cần lái xe là ắc quy sẽ được sạc đầy, thực tế không hẳn như vậy. Mỗi lần khởi động, ắc quy tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Máy phát điện cần thời gian để bù lại lượng điện này. Vì vậy, những hành trình chạy xe chỉ kéo dài 5-10 phút có thể không đủ dài để ắc quy được sạc đầy.

Xe để lâu nhiều ngày hoặc nhiều tuần cũng có thể bị hết điện do ắc quy vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ ngay cả khi động cơ đã tắt. Với xe thường xuyên để lâu không sử dụng, bộ sạc duy trì ắc quy có thể là một giải pháp hữu ích giúp hạn chế tình trạng này.

Có thiết bị ký sinh âm thầm hút điện

Camera hành trình có thể âm thầm "ăn" điện của bình ắc quy ngay cả khi xe đỗ. Ảnh: Phong Nguyễn

Nếu ắc quy mới nhưng vẫn thường xuyên hết điện qua đêm, chủ xe nên nghĩ đến hiện tượng tiêu hao điện ký sinh. Khi xe khóa và tắt máy, một số hệ thống như báo động, khóa cửa thông minh và các mô-đun điều khiển vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Đây là hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, camera hành trình, thiết bị OBD-II, hệ thống âm thanh độ, đèn cốp hoặc một mô-đun điện bị lỗi có thể tiếp tục hoạt động và âm thầm hút điện khi xe đỗ.

Máy phát điện có vấn đề

Ắc quy có nhiệm vụ khởi động động cơ, trong khi máy phát điện đóng vai trò cung cấp điện cho xe và sạc lại ắc quy khi động cơ hoạt động. Nếu máy phát điện không sạc đúng cách, ngay cả một bình ắc quy hoàn toàn mới cũng sẽ hết điện theo thời gian.

Máy phát điện gặp trục trặc khiến điện không thể nạp vào ắc quy đúng cách. Ảnh: Ngô Minh

Các dấu hiệu thường gặp gồm đèn xe mờ, thiết bị điện hoạt động bất thường, đèn cảnh báo hệ thống sạc sáng hoặc xe chỉ khởi động được sau khi câu bình nhưng chết máy ngay sau một thời gian ngắn.

Vấn đề này cũng có thể xảy ra không liên tục. Máy phát điện yếu, bộ điều áp hay dây dẫn bị hư hoặc tiếp đất kém đều có thể khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn.

Đừng bỏ qua các đầu cực ắc quy

Đôi khi nguyên nhân lại rất đơn giản. Đầu cực ắc quy lỏng hoặc bị ăn mòn có thể khiến dòng điện truyền dẫn kém. Chủ xe nên kiểm tra các đầu cực, đặc biệt khi xuất hiện cặn màu trắng, xanh hoặc xanh lam. Các mối nối cần được làm sạch và siết chặt. Đồng thời, ắc quy phải được cố định chắc chắn để hạn chế rung động khi xe vận hành.

Đầu cực ắc quy lỏng hoặc bị ăn mòn có thể khiến dòng điện truyền dẫn kém. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên ô tô đời mới, việc tìm nguyên nhân ắc quy hết điện có thể phức tạp hơn do có nhiều mô-đun điện tử. Sau khi tắt máy, một số xe cần 20 phút hoặc hơn trước khi mọi thứ hoàn toàn chuyển sang chế độ "ngủ". Do đó, nếu đo dòng điện tiêu thụ quá sớm ngay sau khi tắt xe, kết quả có thể khiến người kiểm tra tưởng rằng xe đang bị rò điện.

Tóm lại, nếu ắc quy liên tục hết điện, chủ xe không nên chỉ thay bình mới. Cần kiểm tra tuổi thọ ắc quy, đầu cực, máy phát điện, thói quen sử dụng xe và các thiết bị điện lắp thêm. Nếu những yếu tố này đều bình thường nhưng ắc quy vẫn hết điện qua đêm, xe nên được kiểm tra dòng điện tiêu hao bất thường tại gara có thiết bị chuyên dụng.

Tổng hợp (theo Motor1, Les Schwab)

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