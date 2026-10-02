"Dỗ dành" hay "dỗ giành" mới là từ viết đúng chính tả trong tiếng Việt? Hãy cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây để làm rõ câu hỏi này.

Không khó để bắt gặp cụm từ dỗ dành hay dỗ giành xuất hiện đời sống hằng ngày, bởi lẽ âm thanh của "dành" và "giành" khá tương đồng khi phát âm nhanh. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, chỉ có một cách viết duy nhất là đúng trong ngữ cảnh thể hiện sự an ủi, vỗ về. Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến tính chính xác của ngôn ngữ mà còn có thể làm sai lệch ý nghĩa thông điệp muốn truyền tải.

Dỗ dành hay dỗ giành thì chỉ có 1 từ viết đúng chính tả. Ảnh: AI

Từ đúng chính tả theo tiếng Việt là “dỗ dành”. Động từ này miêu tả hành động dùng lời lẽ ngọt ngào, cử chỉ âu yếm, hoặc những cách thức nhẹ nhàng khác để an ủi, khuyên nhủ, làm cho ai đó (thường là trẻ em, người đang buồn, hoặc vật nuôi) nguôi ngoai, hết giận, nín khóc, hoặc nghe theo ý mình một cách tự nguyện, không dùng đến sự ép buộc hay bạo lực.

Để hiểu rõ "dỗ dành", chúng ta cần tách nghĩa từng thành tố. "Dỗ" có nghĩa là dùng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng để làm cho ai đó nín khóc, hết giận, hoặc nghe theo. "Dành" trong trường hợp này mang ý nghĩa là để riêng ra, giữ lại, hoặc hướng tới một đối tượng cụ thể.

Sau đây là một vài ví dụ khi dùng từ “dỗ dành” trong đời sống hàng ngày:

- Cô bé khóc nức nở vì bị ngã, mẹ phải dỗ dành mãi mới chịu nín. - An ủi, làm cho hết khóc.

- Anh ấy dỗ dành người yêu bằng những lời nói ngọt ngào sau trận cãi vã. - An ủi, làm cho hết giận.

- Con mèo sợ hãi trốn dưới gầm bàn, tôi phải dỗ dành một lúc nó mới chịu ra. - Làm cho hết sợ, nghe lời.

- Trong công việc (nghĩa bóng): "Người quản lý khéo léo "dỗ dành" nhân viên làm thêm giờ bằng cách hứa hẹn thưởng. - Ở đây mang nghĩa thuyết phục, khuyến khích nhẹ nhàng.

Như vậy, "dỗ dành" luôn gắn liền với hành động tác động một cách nhẹ nhàng, tình cảm, nhằm xoa dịu hoặc thuyết phục đối tượng.

Dỗ giành là từ viết sai chính tả bởi vì từ "giành" (với âm gi thay vì d) trong tiếng Việt mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với "dành". "Giành" thường được dùng trong các ngữ cảnh thể hiện sự tranh đoạt, cố gắng để có được một thứ gì đó từ người khác, hoặc vượt qua người khác để đạt được mục tiêu.

Hy vọng rằng, với những phân tích chi tiết trên, bạn đọc đã có thể tự tin phân biệt và sử dụng đúng cụm từ "dỗ dành" trong mọi tình huống. Đừng quên chia sẻ bài viết để cùng bạn bè tránh lỗi chính tả phổ biến này.