Theo khảo sát thị trường điện máy, phân khúc tủ lạnh cao cấp có giá từ 90 triệu đồng trở lên đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Các mẫu tủ lạnh này chủ yếu đến từ những thương hiệu lớn như Panasonic, Hitachi và Samsung.

Các sản phẩm thường có dung tích lớn, từ 600 đến hơn 700 lít, thiết kế đa cửa và được tích hợp nhiều công nghệ bảo quản tiên tiến như cấp đông mềm, làm lạnh đa chiều, khử khuẩn bằng ion bạc hoặc công nghệ nanoe, cùng cảm biến tiết kiệm điện và hệ thống điều khiển tự động.

Ngoài khả năng bảo quản, nhiều mẫu tủ lạnh còn được trang bị tính năng kết nối thông minh, cho phép người dùng điều khiển thiết bị qua điện thoại, theo dõi tình trạng hoạt động, cài đặt nhiệt độ từ xa hoặc hiển thị thông tin, công thức nấu ăn trên màn hình cảm ứng tích hợp.

Sự khác biệt về công nghệ làm lạnh, khả năng kết nối, tính năng tự động và thiết kế tổng thể là yếu tố dẫn đến mức giá chênh lệch giữa các mẫu trong cùng phân khúc.

Nhiều mẫu tủ lạnh có giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh minh họa: D.Anh

Tại một hệ thống điện máy, mẫu tủ lạnh có giá cao nhất lên tới 118 triệu đồng, dung tích 650 lít, được sản xuất tại Việt Nam. Tủ lạnh có thiết kế 6 cửa, trang bị công nghệ cấp đông mềm ở âm 3 độ C và chế độ cấp đông nhanh gấp 5 lần so với thông thường.

Ngoài ra, hệ thống khử khuẩn, khử mùi, cùng cảm biến và công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Sản phẩm còn có khả năng kết nối thông minh, cho phép người dùng điều khiển, kiểm tra tình trạng hoạt động và điều chỉnh nhiệt độ qua điện thoại. Tủ cũng được tích hợp làm đá tự động và ngăn lấy nước bên ngoài.

Một mẫu khác có giá khoảng 111 triệu đồng, dung tích 735 lít, thiết kế 6 cửa, sử dụng máy nén Inverter kết hợp hệ thống làm lạnh tái tạo băng, giúp phân bổ khí lạnh hiệu quả và tiết kiệm điện.

Tủ lạnh được trang bị ngăn chân không giúp giảm quá trình oxy hóa thực phẩm, tấm cách nhiệt chân không hỗ trợ giữ nhiệt, cùng ngăn rau quả có chức năng kiểm soát khí ethylene, bộ lọc khử mùi, cửa trợ lực mở nhẹ và bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài.

Ở mức giá khoảng 99,6 triệu đồng, mẫu tủ lạnh dung tích 621 lít, thiết kế 4 cửa, gồm ngăn lạnh 409 lít và ngăn đá 212 lít. Sản phẩm được trang bị cảm biến Econavi, công nghệ Inverter, cùng hệ thống cấp đông nhanh và bảo quản đông mềm ở âm 3 độ C. Tủ có công nghệ khử khuẩn, khử mùi, làm đá tự động, ngăn lấy nước bên ngoài dung tích 4 lít và khay kính chịu lực.

Ở mức giá thấp hơn, khoảng 96,5 triệu đồng, mẫu tủ lạnh dung tích 636 lít, thiết kế 4 cửa thuộc dòng Bespoke. Sản phẩm sử dụng ba dàn lạnh độc lập, giúp ổn định nhiệt độ và có ngăn linh hoạt thay đổi chế độ bảo quản. Tủ còn được trang bị màn hình cảm ứng lớn, có thể kết nối điện thoại qua ứng dụng, cho phép người dùng quản lý năng lượng, theo dõi lịch trình hoặc hiển thị nội dung giải trí.

Các mẫu tủ lạnh ở mức khoảng 80 triệu đồng cũng được trang bị nhiều công nghệ bảo quản hiện đại. Ngăn chân không của Hitachi giúp hạn chế oxy hóa thực phẩm, trong khi công nghệ cấp đông mềm Prime Fresh+ của Panasonic duy trì nhiệt độ âm 3 độ C, giúp thực phẩm không bị đông cứng mà vẫn giữ được độ tươi. Một số mẫu còn tích hợp công nghệ khử khuẩn Nanoe X, giúp làm sạch không khí và giảm mùi trong khoang tủ.

Mặc dù được tích hợp nhiều công nghệ mới, các mẫu tủ lạnh cao cấp vẫn có cách vận hành đơn giản. Người dùng có thể sử dụng như tủ lạnh thông thường, trong khi các tính năng thông minh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp tối ưu hiệu quả bảo quản thực phẩm và tiết kiệm điện năng.

Theo các cửa hàng điện máy, với mức giá khá đắt, phân khúc tủ lạnh này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng có thu nhập cao, có nhu cầu lưu trữ lớn và ưu tiên trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi.