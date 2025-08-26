Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng hiện gây chú ý với tác phẩm Mưa Đỏ. Anh cùng nhiều diễn viên trẻ vào vai các chiến sĩ tiểu đội cùng nhau sát cánh vượt qua trận chiến ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng có 2 tác phẩm gây chú ý cùng thời điểm.

Cùng thời điểm dự án điện ảnh ra rạp, anh có tác phẩm Cô đừng hòng thoát khỏi tôi lên sóng truyền hình gây chú ý.

Trong phim, anh đóng vai Đông - chàng trai có vấn đề về trí tuệ. Trên phim trường, Đỗ Nhật Hoàng thoải mái bộc lộ cảm xúc, tự do tưởng tượng, sáng tạo cho nhân vật và không theo khuôn mẫu cụ thể.

“Tôi lấy cảm hứng từ tất cả những bộ phim có đề tài về nhân vật chậm phát triển trí tuệ, cũng như từ một số quan sát và tìm hiểu của riêng mình. Nhờ đó, tôi đã tạo nên nhân vật Đông theo phiên bản riêng”, anh kể.

Diễn viên Lê Phương dành nhiều lời khen cho Đỗ Nhật Hoàng.

Khả năng nhập vai của nam diễn viên thuyết phục được đàn chị - diễn viên Lê Phương. Cô nhận xét đàn em hoạt ngôn, ứng biến tốt trong các tình huống, biết cầu thị lắng nghe và vui tính.

“Hoàng cầu tiến, thể hiện rất tốt, đây sẽ là vai diễn điểm sáng trong sự nghiệp của bạn ấy”, Lê Phương nói.

Ngoài ra, Đỗ Nhật Hoàng còn có nhiều cảnh tương tác với Thúy Ngân. Anh nhận xét cô ngoài đời lẫn trên màn ảnh đều toát lên nguồn năng lượng và ý chí kiên cường, phản chiếu hình tượng nhân vật cảnh sát Angel trong phim.

Trong cảnh quay đầu tiên, Đỗ Nhật Hoàng cứng đơ vì “khớp” do bị át vía. Sau thời gian ngắn, anh dần thích nghi và tự tin diễn xuất cùng đàn chị.

Đỗ Nhật Hoàng nói mình may mắn cộng thêm nỗ lực tạo dấu ấn với khán giả.

Trong thời gian ngắn, Đỗ Nhật Hoàng liên tiếp ghi dấu ấn ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Nam diễn viên cho rằng may mắn vì được trao những cơ hội quý giá, được gặp những đồng nghiệp tuyệt vời.

"Nhưng nếu chỉ có may mắn mà không cố gắng chắc tôi chẳng đi xa được. Tôi thật sự yêu công việc này và muốn cống hiến hết mình.

Mỗi lần được ra phim trường là tôi thấy hạnh phúc, như thể mình được sống đúng chỗ, đúng nghề. Tôi biết ơn vì được trở thành diễn viên, được làm điều mình thích mỗi ngày", diễn viên nói.

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, từng là vũ công trong vũ đoàn Bước nhảy. Anh sở hữu vẻ ngoài nam tính, vóc dáng cao 1,8m.

Năm 2022, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Anh góp mặt trong phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình và chính thức chuyển hướng làm diễn viên.

Clip Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ về vai diễn trong "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi"

Ảnh, clip: ĐPCC