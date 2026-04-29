Dự án bao gồm một phim ngắn cùng tên đã hoàn thiện và một MV Dòng sông tình bạn dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Với Đỗ Tố Hoa, đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghề nghiệp, nơi cô đồng thời thể hiện vai trò nghệ sĩ biểu diễn, giảng viên và người nghiên cứu âm nhạc.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Phim ngắn Dòng sông tình bạn được xây dựng theo hình thức phóng sự âm nhạc, trong đó âm nhạc giữ vị trí trung tâm, kết hợp với lời kể của các nhân vật khách mời - những người có trải nghiệm sâu sắc với hai nền văn hóa. Không đi theo lối kể trực diện, tác phẩm lựa chọn cách thể hiện giàu tính gợi mở, chú trọng hình ảnh và cảm xúc. Mỗi câu chuyện là một lát cắt nhỏ, góp phần tạo nên dòng chảy xuyên suốt về tình hữu nghị và sự đồng điệu giữa hai dân tộc.

Điểm nhấn nghệ thuật của dự án nằm ở hình tượng hai dòng sông Hồng Hà và Nguyên Giang - được lựa chọn làm trục biểu tượng xuyên suốt. Không chỉ là những địa danh địa lý, hai dòng sông còn đại diện cho ký ức, sự kết nối và giao thoa văn hóa Việt – Trung. Từ đó, tác phẩm mở ra một không gian cảm xúc chung: bền bỉ, sâu lắng và giàu tính bao dung.

Phim cũng khai thác tinh tế những điểm tương đồng giữa hai quốc gia, từ cảnh quan thiên nhiên, dãy núi liên hoàn đến các vùng đất mang dấu ấn lịch sử lâu đời. Qua đó, chiều sâu văn hóa và nền tảng gắn kết giữa hai dân tộc được khắc họa một cách tự nhiên, giàu sức gợi.

Đáng chú ý, dự án được thực hiện trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức tại Trung Quốc của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ uy tín như Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Lê Tự Minh, Đức Tân. Trong Tuần lễ Liên hoan Âm nhạc Trung Quốc - ASEAN, ê-kíp đã ghi lại nhiều khoảnh khắc giao lưu, biểu diễn và đối thoại nghệ thuật, tạo nên chất liệu đời thực giàu giá trị cho tác phẩm.

Theo các nhạc sĩ, việc lựa chọn Đỗ Tố Hoa thể hiện ca khúc không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn đến từ sự cộng hưởng về trải nghiệm cá nhân. Với nhiều năm học tập và sinh sống tại Trung Quốc, nữ ca sĩ có sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ, văn hóa và đời sống con người nơi đây. Điều này giúp phần thể hiện của cô vượt ra ngoài khuôn khổ kỹ thuật, trở thành tiếng nói của ký ức và cảm xúc chân thành.

Giọng hát thính phòng hàn lâm, giàu nội lực của Đỗ Tố Hoa kết hợp với chiều sâu nội tâm đã tạo nên sự đồng điệu tự nhiên, dễ dàng chạm tới khán giả hai nước. Qua dự án, cô không chỉ hát một ca khúc mà còn kể một câu chuyện văn hóa - câu chuyện về sự gặp gỡ và cộng hưởng giữa hai không gian nghệ thuật.

Dòng sông tình bạn được đánh giá không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là kết quả của quá trình hợp tác và đồng sáng tạo trong môi trường quốc tế. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng, gần gũi thông qua âm nhạc và những câu chuyện đời thường, dự án truyền tải thông điệp lớn về sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Thưởng thức giọng hát của Đỗ Tố Hoa: