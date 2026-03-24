Ngay từ những phút đầu của chương trình nghệ thuật mang tên Thanh âm dưới ánh mặt trời, không gian nghệ thuật đã được định hình rõ nét: trang nghiêm, hào sảng nhưng cũng đầy chất thơ. Dưới sự chỉ huy của Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi, từng lớp âm thanh được dệt nên như một dòng chảy lịch sử - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa.

Chương trình mở màn bằng tổ khúc Overture - Ca ngợi Tổ quốc của Đỗ Bảo và Hồ Bắc, được hòa âm bởi Nguyễn Xuân Thủy. Những giai điệu đầu tiên vang lên không chỉ mang tính chất khởi đầu mà còn như một lời hiệu triệu.

Chương trình tạo ra không gian âm nhạc rực rỡ, lan tỏa niềm tin và khát vọng về tương lai.

Trong không gian giao mùa, âm nhạc cất lên đầy kiêu hãnh: khi dồn dập như nhịp bước hành quân, khi ngân dài như hơi thở của đất nước. Giọng hát của Xuân Hảo, Minh Hải, Ngô Đức hòa quyện cùng dàn nhạc tạo nên một bức tranh âm thanh vừa tráng lệ vừa gần gũi. Đó là cảm xúc tự hào, là niềm tin vững bền vào Tổ quốc - một điểm tựa tinh thần xuyên suốt toàn bộ chương trình.

Chương I, Ánh dương soi đường - âm nhạc của niềm tin đưa khán giả trở về với những cột mốc thiêng liêng của dân tộc.

Trích đoạn giao hưởng thơ Người về đem tới ngày vui của Trọng Bằng vang lên như một khúc hoan ca của lịch sử. Âm nhạc ở đây không chỉ kể chuyện, mà còn gợi nhớ những khoảnh khắc chuyển mình của đất nước, khi ánh sáng của cách mạng soi đường.

Tiếp đó, NSƯT Vũ Thắng Lợi thể hiện Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn). Giọng hát nội lực, đầy chiều sâu khiến ca khúc trở nên giàu chất suy tưởng như một lời khẳng định niềm tin son sắt, không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa.

Ở Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (Lê Lôi), giọng ca Đỗ Tố Hoa mang đến sắc thái trữ tình, da diết. Những giai điệu như lan tỏa hơi ấm, khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi, sống động trong lòng nhân dân.

Khép lại chương I, Fantasia Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi (Cao Đình Thắng - Huy Du) bùng nổ với hợp xướng và dàn nhạc. Âm nhạc rực rỡ, tươi sáng, mở ra một không gian tràn đầy hy vọng.

Nếu chương I là ánh sáng của niềm tin, thì chương II là bản hùng ca về người lính - những con người đã làm nên lịch sử.

Tổ khúc Bước chân trên dải Trường Sơn (Vũ Trọng Hối - Huy Du) tái hiện hành trình gian khổ nhưng đầy khí phách. Những nhịp điệu mạnh mẽ của dàn nhạc như bước chân hành quân, gợi lên hình ảnh đoàn quân băng rừng, vượt núi.

Ca khúc Người chiến sĩ ấy của Hoàng Vân qua giọng hát Viết Danh mang đến một góc nhìn khác: lặng lẽ, sâu sắc, đầy nhân văn. Người lính không chỉ anh hùng nơi chiến trường mà còn giàu tình cảm.

Ca sĩ Trịnh Phương và Mai Chi.

Mashup Chiều biên giới (Trần Chung - Vũ Hiệp Bình) với giọng ca Trịnh Phương và Mai Chi lại mở ra một không gian đầy chất thơ. Biên giới hiện lên không chỉ là địa danh mà là nơi gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu và sự bình yên.

Cao trào của chương II là Tượng đài chiến thắng (Nguyễn Xuân Thủy) và Mệnh lệnh từ trái tim (Hồ Trọng Tuấn). Âm nhạc lúc này trở nên mạnh mẽ, dứt khoát như một lời khẳng định: người lính không chỉ chiến đấu bằng vũ khí mà còn bằng lý tưởng và trái tim.

Chương cuối đưa khán giả đến với không gian của hội nhập và tương lai.

Tổ quốc ta cờ bay (Nguyễn Cường) vang lên hào sảng với sự thể hiện của Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Minh Thúy, Tống Linh Linh. Âm nhạc như một làn sóng dâng trào, khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn đặc biệt là Concerto Tình yêu của biển (Phú Quang) qua phần trình diễn của nghệ sĩ Lê Thư Hương. Tiếng flute mềm mại, bay bổng như hơi thở của biển cả, mang đến cảm xúc lãng mạn, tinh tế tạo nên một khoảng lặng cần thiết giữa dòng chảy mạnh mẽ của chương trình.

Với Cinema Paradiso của Ennio Morricone, giọng ca Đào Tố Loan đưa khán giả bước vào thế giới của ký ức và tình yêu. Đây là khoảnh khắc giao thoa rõ nét giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Ca sĩ Đào Tố Loan.

Đặc biệt, trích đoạn Giao hưởng số 9 Từ thế giới mới của Antonín Dvořák đã khẳng định năng lực trình diễn giao hưởng chuẩn mực của MSO. Âm nhạc hùng tráng, nhiều tầng lớp, thể hiện khả năng đối thoại với tinh hoa âm nhạc nhân loại.

Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam của An Thuyên vang lên như một lời kết trọn vẹn. Tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng, tạo nên một không gian âm nhạc rực rỡ, lan tỏa niềm tin và khát vọng về tương lai.

