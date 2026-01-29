Tối 28/1, Nhà hát Galaxy rực rỡ sắc xuân khi đón chào Gala Tết xuân vui vẻ - Sắc xuân rộn ràng trong khuôn khổ chương trình Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân. Đêm diễn do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Truyền thông Quốc tế Nam Ninh (Trung Quốc) tổ chức.

Chương trình được dàn dựng công phu.

Gala mở màn bằng tiết mục mashup Mùa xuân tình yêu - Phố xuân do nhóm ca sĩ Việt Nam, các nghệ sĩ Trung Quốc, Bùi Hoàng Yến và nhóm múa CT Dance thể hiện. Những giai điệu tươi mới, rộn ràng cùng phần vũ đạo uyển chuyển vẽ nên bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống, mở ra một đêm diễn giàu năng lượng tích cực.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, ca sĩ Gemma Nguyễn mang đến ca khúc Chúc phúc bạn với phần trình diễn song ngữ Việt - Trung. Giọng hát trong trẻo, ấm áp của cô hòa quyện cùng nhóm nhảy đã gửi gắm những lời chúc bình an, may mắn và hạnh phúc đến khán giả, khiến không gian nhà hát trở nên gần gũi.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Nam Ninh mang đến phần múa mãn nhãn người xem.

Một trong những điểm nhấn giàu chất thơ của chương trình là tiết mục múa Xuân Giang Thủy do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Nam Ninh biểu diễn. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển, từng động tác mềm mại như dòng nước mùa xuân chảy qua non nước Quảng Tây vừa gợi vẻ đẹp thiên nhiên vừa tượng trưng cho dòng chảy bền bỉ của tình hữu nghị hai dân tộc.

Không khí chương trình trở nên sôi động với tiết mục rap Nam Ninh City do Ran Jing Pan và Huang thể hiện. Giai điệu trẻ trung, hiện đại cùng ca từ giàu hình ảnh đã khắc họa một Nam Ninh năng động, cởi mở và thân thiện - thành phố được xem là cầu nối quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong giao lưu, hợp tác.

Hòa tấu kết hợp thư pháp gây ấn tượng cho người xem.

Ngay sau đó, khán giả được bước vào hành trình âm nhạc đặc biệt qua phần hòa tấu kết hợp thư pháp Một vòng Việt Nam. Tiếng đàn bầu, sáo trúc Việt Nam hòa quyện cùng tỳ bà, nhị hồ Trung Quốc tạo nên bản giao hưởng mang đậm tinh thần Á Đông. Trên sân khấu, các nghệ nhân hai nước cùng viết chữ Phúc, gửi gắm ước nguyện an lành, hạnh phúc cho năm mới và cho mối quan hệ hữu nghị bền lâu.

Hòa tấu kết hợp thư pháp "Một vòng Việt Nam"

Tinh thần lạc quan, rộn ràng của mùa xuân tiếp tục lan tỏa qua tiết mục ca múa Đón xuân tuyệt vời do Bùi Hoàng Yến và nhóm múa trình diễn. Những bước nhảy tươi vui, rực rỡ sắc màu đã mang đến không khí lễ hội sôi nổi, truyền cảm hứng về một năm mới tràn đầy hy vọng.

Sau những giai điệu sôi động, chương trình lắng lại với video Tết của chúng ta, tái hiện hình ảnh sum vầy, phong tục ngày Tết và những lời chúc đầu xuân ở nhiều vùng đất khác nhau.

Tiếp nối là ca khúc Nụ cười xuân do Gemma Nguyễn và nhóm nhảy thể hiện. Với giai điệu trong trẻo, tiết mục mang thông điệp giản dị mà sâu sắc: nụ cười là ngôn ngữ chung, có thể xóa nhòa mọi khoảng cách về địa lý và văn hóa.

Một trong những phần trình diễn để lại nhiều xúc động là tiết mục song ca Việt - Trung Tình thắm đôi ta do ca sĩ Đỗ Tố Hoa và Lưu Hải Toàn thể hiện. Giọng hát ngọt ngào, da diết của hai nghệ sĩ kể câu chuyện đẹp về sự đồng cảm, gắn bó và tình duyên nghệ thuật vượt qua biên giới. Sự kết hợp ăn ý giữa hai nền âm nhạc khiến khán phòng nhiều lần vang lên những tràng pháo tay kéo dài.

Ở phần sau của chương trình, ca khúc Tìm trà do Trương Khả Khả và các nghệ sĩ múa Trung Quốc trình diễn mang đến vẻ đẹp tao nhã, sâu lắng. Hình ảnh chén trà đầu xuân được nâng niu trên sân khấu như biểu tượng cho sự trân trọng, tình thân và nét đẹp truyền thống lâu đời của phương Đông...

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa và Lưu Hải Toàn song ca Việt - Trung "Tình thắm đôi ta"

Khép lại gala là tiết mục tổng hợp Giai điệu mùa xuân với sự tham gia của các ca sĩ và đông đảo nghệ sĩ múa Việt Nam - Trung Quốc. Trong không gian ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, tất cả cùng hòa giọng, hòa nhịp, tạo nên bức tranh mùa xuân rực rỡ, chan chứa tình người và tinh thần đoàn kết.

Sau đêm diễn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ với PV VietNamNet: "Với sự dàn dựng công phu, nội dung giàu chiều sâu và sự cống hiến hết mình của các ca sĩ, nghệ sĩ, chương trình trở thành điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong dịp đầu năm 2026. Dư âm của đêm diễn vẫn còn đọng lại, như lời chúc cho tình hữu nghị Việt - Trung mãi bền chặt và cho một mùa xuân mới an lành, tươi sáng".