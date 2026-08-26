Có caffeine giúp tỉnh táo

Theo Eating Well, trà đen có thể là lựa chọn tuyệt vời vào buổi chiều vì chứa caffeine tự nhiên, tăng sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi. Theo chuyên gia Juliana Crimi (Canada), một số người nhạy cảm với caffeine vào cuối ngày trong khi trà đen cung cấp caffeine nhưng lượng thấp hơn cà phê.

Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể 6-8 giờ hoặc lâu hơn. Vì vậy, nếu caffeine ảnh hưởng đến giấc ngủ, bạn nên cân nhắc các loại đồ uống có ít hoặc không có caffeine vào cuối ngày. Một cốc trà đen chứa khoảng 47mg caffeine trong khi cùng lượng cà phê pha chứa khoảng 95mg.

Chứa L-theanine hỗ trợ tập trung

“Trà đen chứa L-theanine, một axit amin có thể phối hợp với caffeine để hỗ trợ sự chú ý và tập trung”, chuyên gia dinh dưỡng Talia Follador (Mỹ) nói. Nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa L-theanine và caffeine có thể cải thiện khả năng chú ý và hiệu suất nhận thức.

Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi bạn gặp tình trạng mơ màng và khó tập trung vào buổi chiều.

Trà đen có lượng caffeine ít hơn cà phê nên có thể uống vào buổi chiều, không gây buồn ngủ. Ảnh: Ban Mai

Không chứa đường và góp phần bổ sung nước

Đồ uống có đường có thể tăng năng lượng nhanh chóng nhưng hiệu quả thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn do đường được tiêu hóa nhanh, khiến lượng đường trong máu tăng rồi giảm đột ngột.

Thay vào đó, mọi người có thể chọn trà đen không đường kết hợp với một món ăn nhẹ cân bằng như bánh quy ngũ cốc nguyên hạt. Carbohydrate, protein và chất béo có thể cung cấp năng lượng lâu hơn. Đồ uống không đường cũng giảm lượng đường bổ sung.

Trà đen đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu chất lỏng hằng ngày. Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ tương đối nhỏ và thường không gây mất nước, đặc biệt ở những người thường xuyên sử dụng.

Những cách khác giúp duy trì năng lượng

Bên cạnh trà đen, các chuyên gia khuyến nghị mọi người ngủ đủ giấc, ăn carbohydrate, chất xơ, vận động và ăn uống đều đặn trong ngày. “Bạn không thể bù đắp tình trạng thiếu ngủ bằng caffeine. Hầu hết người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm”, Follador nói.

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Kết hợp carbohydrate với protein (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu) và chất xơ (rau củ) có thể tăng cảm giác no.

Trong khi đó, tập thể dục hỗ trợ đưa oxy đến cơ bắp và não, từ đó cải thiện sự tỉnh táo. Một cuộc đi bộ ngắn vào buổi chiều có thể hữu ích khi bắt đầu buồn ngủ.

Chuyên gia Follador cũng khuyên chúng ta nên ăn sau mỗi 3-5 giờ. Để quá lâu không ăn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu minh mẫn và khó tập trung.