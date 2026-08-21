Vị ngọt không phải yếu tố quyết định mức độ ảnh hưởng của thực phẩm đến đường huyết. Tinh bột tinh chế có thể nhanh chóng chuyển thành glucose và gây tăng đường huyết. Trong khi đó, các món tráng miệng nhiều chất béo có thể khiến đường huyết tăng từ từ do chất béo làm chậm tốc độ rỗng dạ dày.

Theo Verywell Health, dưới đây là một số thực phẩm không phải đồ ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng nhanh:

1. Bánh mì trắng

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, trong đó phần lớn chất xơ đã bị loại bỏ. Khi thiếu chất xơ làm chậm tiêu hóa, tinh bột nhanh chóng chuyển thành glucose, khiến đường huyết có thể tăng nhanh.

Để hạn chế tình trạng này, mọi người nên ưu tiên bánh mì làm từ 100% ngũ cốc nguyên hạt. Khi ăn bánh mì, bạn có thể kết hợp với trứng, bơ lạc hoặc quả bơ thay vì ăn riêng.

Ngoài ra, phản ứng đường huyết ở mỗi người khác nhau và phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến cũng như độ nhạy insulin.

Bánh mì tráng là một trong những thực phẩm làm tăng đường huyết. Ảnh: Ban Mai

2. Cơm trắng

Theo Trung tâm Đái tháo đường Joslin (Mỹ), cơm trắng là tinh bột tinh chế, các lớp bên ngoài giàu chất xơ của hạt gạo đã được loại bỏ. Nhiều loại gạo có chỉ số đường huyết cao, mức độ cụ thể phụ thuộc vào từng loại và cách nấu.

Bạn có thể thay cơm trắng bằng gạo lứt, quinoa hoặc lúa mạch. Trộn cơm với đậu hoặc rau củ bổ sung chất xơ, đồng thời ăn cùng nguồn protein nạc có thể làm chậm quá trình tiêu hóa.

3. Khoai tây nghiền

Khoai tây chứa các chất dinh dưỡng như kali và vitamin C nhưng khoai tây nghiền thường được tiêu hóa nhanh hơn khoai tây nguyên củ. Bạn nên chọn khoai tây luộc hoặc nướng cả vỏ. Sau khi nấu, để khoai tây nguội trước khi hâm nóng lại có thể làm tăng lượng tinh bột kháng. Ăn khoai tây cùng thịt gà, cá, đậu hoặc sữa chua Hy Lạp cũng giúp bữa ăn cân bằng hơn.

4. Ngũ cốc ăn sáng ít chất xơ

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được làm từ ngũ cốc tinh chế, chế biến thành những mảnh nhỏ hoặc dạng phồng nên cơ thể phân giải nhanh, đặc biệt khi ăn mà không có protein (có trong đậu, các loại hạt, trứng, thịt, cá...).

Khi chọn ngũ cốc, bạn nên tìm loại có ít nhất 5g chất xơ mỗi khẩu phần. Mọi người có thể dùng cùng sữa hoặc sữa chua Hy Lạp không đường, thêm các loại hạt để bổ sung protein và chất béo lành mạnh.

5. Bánh gạo

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, món ăn này ít calo nhưng cũng chứa ít chất xơ và protein - những chất có thể làm chậm tốc độ hấp thu glucose. Thay vì ăn riêng lẻ bánh gạo, bạn có thể phết bơ lạc hoặc bơ hạnh nhân, thêm phô mai tươi để bổ sung protein.

6. Bánh quy làm từ bột mì tinh chế

Nhiều loại bánh quy chủ yếu chứa bột mì tinh chế. Dù không có vị ngọt, chúng vẫn có thể làm đường huyết tăng nhanh, nhất là khi ăn nhiều cùng lúc. Bạn nên chọn bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại hạt và chú ý đến khẩu phần.