Chiều 8/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đô vật gặp chấn thương trong lúc thi đấu tại một lễ hội vật.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp sự cố chấn thương. Phát hiện sự việc, ban tổ chức nhanh chóng gọi xe cứu thương vào khu vực thi đấu để hỗ trợ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hình ảnh này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ quan ngại về tính an toàn trong các lễ hội vật truyền thống.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào chiều 8/3 tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây, thuộc xã Kim Anh, TP Hà Nội.

Chiều 9/3, trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh xác nhận vụ việc nói trên. Theo vị này, ngay sau khi đô vật gặp chấn thương, ban tổ chức đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để kiểm tra, thăm khám.

Kết quả ban đầu cho thấy, đô vật chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý, người này được cho về nhà để tiếp tục theo dõi và điều trị.

“Đô vật bị chấn thương đã được cho về nhà trong ngày 8/3 sau khi thăm khám”, lãnh đạo địa phương cho biết thêm.