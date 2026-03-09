Tối 8/3, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai 4 tổ công tác kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến đường do đơn vị quản lý.

Sau khoảng 3 giờ, các tổ công tác phát hiện 7 tài xế ô tô và 6 tài xế xe máy vi phạm.

Đáng chú ý, tổ công tác kiểm tra tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu - Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã phát hiện một tài xế điều khiển ô tô của nhà tang lễ vi phạm.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với tài xế ô tô của nhà tang lễ. Ảnh: Đình Hiếu

Qua kiểm tra, tài xế lái ô tô của nhà tang lễ là V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mang BKS 29M-003.XX, vi phạm ở mức 0,071mg/L khí thở.

Cảnh sát niêm phong và tạm giữ phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế V.T.H. với lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/L khí thở. Với lỗi này, anh H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX); ô tô bị niêm phong, tạm giữ trong 7 ngày làm việc.

Trong khi đó, tổ công tác kiểm tra trên đường Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) phát hiện một tài xế điều khiển ô tô limousine mang BKS 29B-409.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,261mg/L khí thở.

Cảnh sát xác định người điều khiển ô tô là N.Đ.T. (SN 1984). Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được GPLX và giấy đăng ký xe.

Tài xế ô tô limousine bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Tổ CSGT đã lập biên bản đối với tài xế N.Đ.T. về các lỗi: vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25mg/L đến dưới 0,4 mg/L khí thở; không có GPLX; không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các lỗi trên, tài xế N.Đ.T. sẽ bị phạt 41 triệu đồng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe buýt. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn không phân biệt loại phương tiện hay người điều khiển là nam hay nữ. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra từ ô tô cá nhân, xe kinh doanh vận tải, xe cấp cứu, thậm chí cả xe của nhà tang lễ.

“Việc kiểm tra sẽ được đơn vị duy trì liên tục với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông”, Trung tá Phạm Văn Chiến nhấn mạnh.