Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây bức xúc trong dư luận, vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan". Trong giai đoạn 2016-2021, bị cáo nhiều lần phát trực tiếp và đăng tải các video lên mạng xã hội.

Kết luận giám định xác định 6 video của Đoàn Bảo Châu có nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Trên cơ sở đó, VKS cáo buộc bị cáo có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong các video là của mình, nhưng không thừa nhận việc phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn nhằm mục đích chống Nhà nước.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Đoàn Bảo Châu từ 5-6 năm tù. Trong khi đó, luật sư bào chữa đề nghị tòa xem xét áp dụng mức án thấp hơn, cho rằng bị cáo phạm tội lần đầu và chưa có tiền án, tiền sự.

Theo nhận định của HĐXX, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Đoàn Bảo Châu không có mặt tại nơi cư trú và không chấp hành thư kêu gọi làm việc. Cơ quan điều tra cũng không xác định được nơi ở của bị cáo.

HĐXX cho biết các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết và thông báo công khai, đồng thời nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng nhưng bị cáo không chấp hành.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư để bảo đảm quyền bào chữa theo quy định, song bị cáo vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Vì vậy, HĐXX kết luận việc điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt Đoàn Bảo Châu được thực hiện đúng quy định của pháp luật.