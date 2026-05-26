Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2026 có chủ đề “Trí tuệ Phật giáo thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu và xây dựng tương lai chung cho nhân loại”.

Năm 2025, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nhận quyền đăng cai tổ chức từ đại diện lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này trong lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM.

Đoàn GHPGVN tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Trưa ngày 25/5, đoàn GHPGVN đã có mặt tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bắt đầu tham dự các hoạt động Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026. Đoàn gồm 41 thành viên do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn.

Theo chương trình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ có bài phát biểu trong phiên khai mạc và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự sẽ có bài tham luận trong các diễn đàn học thuật của đại lễ.

Trên hành trình, đoàn đã được Trưởng lão Hòa thượng Phổ Nhân, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TP Tô Châu, tỉnh Giang Tô, trụ trì chùa Tây Viên Giới Tràng Luật chào mừng và chia sẻ các Phật sự tại địa phương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thân mật tiếp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026. Ảnh: Phật sự Online

Chiều 26/5, tại phòng Âm nhạc thuộc khu danh thắng Linh Sơn (thành phố Vô Tích) Trưởng lão Hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã thân mật tiếp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.

Tại buổi gặp thân mật, lãnh đạo Phật giáo hai nước đã có những trao đổi cởi mở và chân tình về các hoạt động Phật sự, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Giáo hội, đào tạo tăng ni, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo và giao lưu văn hóa. Nhị vị Trưởng lão Hoà thượng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc ngày càng bền chặt.