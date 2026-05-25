Tối 24/5, đoàn kiệu rước tượng Đức Phật sơ sinh với 16 kiệu hoa cùng hàng nghìn người bắt đầu từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự để cử hành lễ tắm Phật.

Đây là sự kiện tâm linh mở đầu tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM tổ chức.

Các đoàn cung rước Đức Phật đản tập trung tại đường Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) từ 19h, đi theo lộ trình qua các đường: Sư Vạn Hạnh - Ngô Gia Tự - Vòng xoay Ngã Bảy - Lê Hồng Phong nối dài - đường 3 Tháng 2 - Việt Nam Quốc Tự - đường 3/2 (cổng chính Việt Nam Quốc Tự).

Đoàn rước dài hàng trăm mét với cờ hoa, đèn sáng lung linh. Mỹ Tâm (phường Tân Phú) cảm thấy may mắn khi lần đầu được tham gia vào đoàn rước.

Đoàn cung rước Đức Phật đản sinh thành kính với sự dõi theo của hàng nghìn người dân đứng hai bên đường.

Nhiều người cung kính, chắp tay niệm “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” khi đoàn rước trang nghiêm đi qua giữa tiếng chuông, tiếng tụng kinh vang vọng.

Sau khoảng 1 tiếng, đoàn rước đến Việt Nam Quốc Tự và cử hành nghi thức tắm Phật truyền thống.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Nghi lễ tắm Phật dựa vào truyền thuyết 2 vị Long vương phun 2 dòng nước, 1 dòng nước lạnh và 1 dòng nước nóng, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa trong ngày đản sanh.

Tôn tượng được cung rước là pho bảo tượng Phật ngọc sơ sinh, được tôn tạo từ nguyên khối ngọc Hòa Điền (Dương chi bạch ngọc) có xuất xứ từ Kazakhstan. Sau lễ rước, bảo tượng Phật ngọc sơ sinh sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong vòng một tuần.

Sau đó, hàng dài người xếp hàng để được tắm Phật, thể hiện lòng tôn kính, hân hoan đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2.600 năm về trước.

Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm 3 sự kiện vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: đản sinh - thành đạo - nhập niết bàn, mà còn là một ngày hội tụ văn hóa tâm linh toàn cầu, nơi nhân loại cùng nhau hướng về những giá trị phổ quát của tuệ giác Phật giáo: lòng từ bi, trí tuệ và hòa bình đối với thế giới hôm nay.