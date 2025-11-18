Buổi làm việc diễn ra tại tại CMC Tower, số 11 Duy Tân, Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên. Về phía CMC có ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành; ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc; các Phó Chủ tịch điều hành phụ trách khối Giải pháp, Viễn thông, Toàn cầu, Giáo dục - đào tạo, cùng lãnh đạo CMC OpenAI, CMC Global, CMC Telecom. Về phía Airbus có ông Philippe Pezet - Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự - Airbus Quốc tế; ông Marc Lemeilleur, Tổng Giám đốc NAVBLUE Toàn cầu; bà Sandra de Lucas, Giám đốc phụ trách Kỹ thuật số - Airbus Quốc tế; bà Hoàng Tri Mai, Tổng Giám đốc Airbus Việt Nam, Lào & Campuchia, cùng các lãnh đạo phụ trách nhân sự, công nghệ và chuyển đổi số khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính cùng BLĐ CMC tiếp đón đoàn lãnh đạo Airbus sang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác

Thăm trung tâm dữ liệu, tìm hiểu hạ tầng số của CMC

Ngay sau phần đón tiếp, đoàn Airbus được giới thiệu và tham quan trung tâm dữ liệu tại CMC Tower - một trong những “đầu mối” của hệ sinh thái trung tâm dữ liệu mà CMC đang vận hành tại Hà Nội và TP HCM. Hệ sinh thái này gồm các trung tâm dữ liệu tại CMC Tower, CMC Creative Space Tân Thuận, CMC Data Center tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và các dự án CMC Creative Space Tây Hồ Tây, Hòa Lạc, SHTP 2 đang được triển khai, với tổng công suất thiết kế lên tới hàng chục MW, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, an ninh thông tin và vận hành.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC, cho biết chiến lược hạ tầng số là nền tảng cho các dịch vụ Cloud, AI-as-a-Service và hệ sinh thái CMC OpenAI, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi AI (AI-X) của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ về chiến lược của công ty

Airbus tìm hiểu thị trường công nghệ và nhân lực Việt Nam

Trong phần tọa đàm, đại diện Airbus chia sẻ tập đoàn đang trong giai đoạn khảo sát thị trường công nghệ kỹ thuật số Việt Nam, đặc biệt quan tâm tới năng lực cung ứng đội ngũ kỹ sư – chuyên gia CNTT, cũng như các đối tác có khả năng triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn.

Airbus hiện là một trong những tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực máy bay thương mại, trực thăng, quốc phòng và hàng không vũ trụ, theo đuổi mục tiêu “tiên phong ngành hàng không bền vững” với các giải pháp giảm tiêu thụ nhiên liệu, cắt giảm phát thải và đầu tư công nghệ mới. Tập đoàn sở hữu NAVBLUE - công ty cung cấp các giải pháp vận hành bay nhằm tối ưu hóa đường bay, nhiên liệu, lịch bay… phục vụ mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, Airbus là một trong những doanh nghiệp châu Âu hiện diện sớm, bắt đầu từ hợp tác trong lĩnh vực trực thăng cho ngành dầu khí từ những năm đầu đất nước mở cửa. Hiện hãng là nhà cung cấp tàu bay cho Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways …, đồng thời đưa các giải pháp số cho vận hành bay thông qua NAVBLUE.

Ông Philippe Pezet cho biết: “Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm công nghệ đầy tiềm năng với lực lượng nhân sự CNTT trẻ, giỏi và giàu khát vọng. Airbus rất quan tâm tới việc tìm kiếm đối tác có khả năng cung cấp và quản lý đội ngũ nhân lực công nghệ quy mô lớn, đồng thời cùng phát triển các giải pháp số, AI phục vụ vận hành và phát triển bền vững. CMC là một trong những đối tác hội tụ nhiều yếu tố phù hợp mà chúng tôi muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn”.

Ông Philippe Pezet - Phó Chủ tịch Cấp cao, Tổng Giám đốc Nhân sự - Airbus Quốc tế đánh giá cao năng lực về công nghệ và nguồn lực của CMC

Cơ hội hợp tác nhân lực công nghệ giữa Airbus và CMC

Một điểm nhấn của chuyến thăm là câu chuyện về nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Trưởng đoàn Airbus là lãnh đạo phụ trách nhân sự toàn cầu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tập đoàn đối với bài toán thu hút, phát triển và quản lý đội ngũ nhân lực CNTT chất lượng cao tại thị trường Việt Nam và khu vực.

Ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm trong cung cấp và quản lý nhân lực CNTT cho các đối tác toàn cầu, đặc biệt thông qua mô hình Global Delivery Center (GDC). Tập đoàn thường xuyên triển khai và vận hành các chương trình lớn quy mô 100-200 kỹ sư, có thể nhanh chóng mở rộng lên tới 1.000 nhân sự khi dự án yêu cầu. CMC áp dụng chiến lược Multi-tiered Workforce Strategy, kết hợp đa tầng lực lượng: nhân sự cốt lõi giàu kinh nghiệm, lực lượng chuyên gia theo dự án, cùng mạng lưới nhân sự trẻ được đào tạo theo chuẩn riêng của CMC.

Ông cũng cho biết tại buổi làm việc, CMC giới thiệu các sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI trong quản lý nhân sự, như hệ thống gợi ý và “matching” ứng viên phù hợp, phân tích dữ liệu để dự báo rủi ro nghỉ việc, đề xuất chính sách giữ chân nhân tài, trợ lý số hỗ trợ bộ phận HR xây dựng chính sách và quản lý hiệu suất. Airbus đánh giá cao cách tiếp cận này trong bối cảnh tập đoàn đang triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong quản trị nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.

Ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ kinh nghiệm cung cấp nguồn nhân lực IT cho các đối tác toàn cầu

Từ kinh nghiệm chuyển đổi số hàng không đến hợp tác AI-X

Ở phần giới thiệu doanh nghiệp, CMC nhấn mạnh vai trò là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với bốn trụ cột kinh doanh: Công nghệ & Giải pháp, Hạ tầng số, Kinh doanh toàn cầu và Nghiên cứu & Giáo dục. Trên nền tảng chiến lược AI Transformation (AI-X), CMC đặt mục tiêu giúp doanh nghiệp ứng dụng AI toàn diện trong vận hành, từ các quy trình nội bộ đến dịch vụ cho khách hàng, đồng thời đóng góp cho phát triển kinh tế số và tăng trưởng xanh.

CMC cũng giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi số trong ngành hàng không: tham gia triển khai hệ thống AMOS MRO cho VAECO - đơn vị bảo dưỡng của Vietnam Airlines; xây dựng nền tảng đặt vé cho Vietjet; đồng hành tối ưu vận hành, số hóa dữ liệu và hiện đại hóa hệ thống cho một hãng hàng không 5 sao tại Singapore. Đây được coi là những dự án tham chiếu quan trọng khi Airbus nghiên cứu các mô hình hợp tác trong mảng vận hành, bảo dưỡng, tối ưu hóa đội tàu bay và trải nghiệm hành khách.

Ông Nguyễn Cao Cường - DCSMO CMC Global, cho biết hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về khả năng ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong quản trị nhân sự, vận hành bay, tối ưu hóa lịch trình, nhiên liệu và bảo dưỡng, dựa trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm công nghiệp của Airbus, năng lực hạ tầng số và AI của CMC, cùng các giải pháp vận hành bay từ NAVBLUE.

Ông Marc Lemeilleur - Tổng Giám đốc NAVBLUE Toàn cầu giới thiệu về các năng lực tiêu biểu của Tập đoàn

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, nhấn mạnh: “Chúng tôi coi chuyến thăm của Airbus là bước khởi đầu quan trọng để kết nối một tập đoàn hàng không - vũ trụ hàng đầu thế giới với một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang theo đuổi chiến lược AI-X và Go Global. Với hệ sinh thái trung tâm dữ liệu, nền tảng Cloud/AI và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, CMC sẵn sàng đồng hành cùng Airbus trong các chương trình chuyển đổi số, từ Việt Nam ra khu vực và toàn cầu”.

Tiềm năng hợp tác dài hạn

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Airbus và CMC thống nhất tiếp tục tìm hiểu sâu hơn các cơ hội hợp tác cụ thể, tập trung vào một số nội dung chính như phát triển nguồn nhân lực công nghệ phục vụ các chương trình số hóa của Airbus; hợp tác trong các giải pháp AI - dữ liệu cho quản trị và vận hành; và tận dụng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu, hạ tầng Cloud/AI của CMC.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, những hợp tác như vậy được kỳ vọng không chỉ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

(Nguồn: Tập đoàn CMC)