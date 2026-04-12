Trong hai ngày 11–12/4, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Báo cáo tại đại hội, Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn, cho biết dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ không chỉ nằm ở việc duy trì hoạt động mà còn ở những chuyển biến về tổ chức và quản lý.

Song hành với đổi mới tổ chức là sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng. Từ hơn 4.300 luật sư đầu nhiệm kỳ, đến nay, Hà Nội có trên 6.200 luật sư. Đội ngũ không chỉ gia tăng về quy mô mà còn nâng cao trình độ chuyên môn.

Trong 5 năm qua, Đoàn đã thực hiện hơn 112.300 dịch vụ pháp lý, từ tham gia tố tụng, bào chữa trong các vụ án hình sự đến tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí. Đồng thời, đội ngũ luật sư đã tích cực góp ý vào 115 dự thảo luật quan trọng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với 355 buổi, tiếp cận khoảng 300.000 người dân và học sinh. Đoàn là đơn vị tiên phong, dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trong hệ thống các đoàn luật sư.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường tham gia xây dựng thể chế, đặc biệt trong quá trình triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ XI gồm 9 thành viên, trong đó Luật sư Huỳnh Phương Nam giữ chức Chủ nhiệm. Với quyết tâm đổi mới, ông cam kết xây dựng Ban Chủ nhiệm đoàn kết, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm mọi quyết sách vì lợi ích chung của hội viên.