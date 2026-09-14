Đoàn Minh Tài mới nhận bằng thạc sĩ của Đại học Hoa Sen, TPHCM. Chia sẻ với VietNamNet, nam diễn viên tiết lộ cùng ngày bà xã Sunny Đan Ngọc cũng nhận văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc trong ngày vui.

Đứng cạnh nhau trong ngày cả 2 cùng tốt nghiệp, Đoàn Minh Tài trêu vợ: "Sao hai đứa mình giống nhau nhiều thứ quá. Gương mặt, bàn tay, bàn chân giống nhau đã đành, giờ tới ngày nhận bằng cũng giống nhau luôn". Cả 2 cùng xúc động bởi phía sau 2 tấm bằng là quãng thời gian dài cả 2 cùng cố gắng mỗi ngày. Với Đoàn Minh Tài, niềm vui lớn nhất không nằm ở tấm bằng mới mà ở việc 2 vợ chồng vẫn đang cùng nhau trưởng thành.

Đoàn Minh Tài cho biết lý do quay lại giảng đường sau 18 năm là vì không muốn dừng lại. Khi bắt đầu phát triển sản phẩm từ thạch lá sâm tự nhiên, anh nhận ra kinh nghiệm thực tế thôi chưa đủ, cần thêm kiến thức bài bản về quản trị, tài chính, nhân sự và chiến lược để đưa công việc kinh doanh đi xa hơn.

Trong khi đó, việc Sunny Đan Ngọc hoàn thiện văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh cũng không tách rời khỏi kế hoạch chung của 2 vợ chồng, khi cả 2 đang hướng tới đưa thương hiệu riêng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ. Một người học quản trị, một người học thêm ngoại ngữ, mỗi người chuẩn bị một phần cho cùng một giấc mơ.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài chung tay làm kinh doanh dù mỗi người đều có công việc chuyên môn riêng.

Đoàn Minh Tài ban đầu phân vân vì đã quá lâu không ngồi trên ghế nhà trường, trong khi công việc nghệ thuật và kinh doanh đều bận rộn. Nhưng nhìn vợ vẫn chăm chỉ học mỗi ngày, anh nghĩ người bên cạnh mình còn muốn tốt hơn không có lý do gì để đứng yên. Vậy là cả hai cùng trở thành học viên.

Đoàn Minh Tài cho rằng vợ chồng không cần lúc nào cũng bước thật nhanh cùng nhau, chỉ cần người này chịu chờ người kia một chút là đủ. Nhiều buổi tối, 2 vợ chồng ngồi cạnh nhau, mỗi người một chiếc laptop, người đi làm về vẫn tranh thủ học, người quay phim, diễn kịch xong mới ngồi vào bàn.

Đoàn Minh Tài nhìn nhận nếu không có gia đình hai bên động viên suốt thời gian qua, hành trình học tập của cả 2 sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Càng lớn, anh càng hiểu mình có thể đi xa ngoài xã hội nhưng gia đình vẫn luôn là nền tảng để đứng vững. Trong ngày nhận bằng, nhìn thấy người thân có mặt đông đủ, anh cảm nhận tấm bằng ấy không chỉ là thành quả của riêng mình.

Song song việc kinh doanh, Đoàn Minh Tài vẫn duy trì đóng phim và diễn kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh dù thu nhập từ nghệ thuật, nhất là sân khấu kịch không thể so với công việc kinh doanh. Anh cho biết sân khấu là nơi giúp mình được trở về với nghề yêu thích, còn kinh doanh mang lại điều kiện để đi xa hơn. Những gì học được từ sân khấu, anh lại mang vào các vai diễn trên phim.

Đoàn Minh Tài đúc kết: "Kinh doanh cho mình đôi chân để đi xa. Nghệ thuật giữ cho trái tim mình còn ấm. Và gia đình là nơi để dù đi đâu, mình vẫn biết đường trở về".

Đoàn Minh Tài sinh năm 1985, quê Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng ngành Tài chính trước khi bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Anh được khán giả biết đến qua các phim Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù, Ngày mai ánh sáng, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng. Anh và Sunny Đan Ngọc - bác sĩ kém 16 tuổi - kết hôn cuối tháng 12/2025 sau 6 năm yêu nhau.

Đoàn Minh Tài và vợ:

Ảnh: FBNV, video: TikTok