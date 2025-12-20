Ngày 19/12, diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc cử hành lễ hằng thuận với sự chứng kiến của 2 bên gia đình.

Theo nguồn tin của phóng viên VietNamNet, cặp đôi hẹn hò 6 năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Ca sĩ Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, kém Đoàn Minh Tài 16 tuổi, là tiểu thư có xuất thân gia giáo, trí thức. Cô học song song Khoa Y Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Nhạc viện TPHCM.

Mẹ Sunny Đan Ngọc là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Cha mẹ đều nổi tiếng trong nghề, thân thiết nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Linh Nga...

Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc trong lễ hằng thuận. Ảnh: FBNV

Nguồn tin cho biết Đoàn Minh Tài gặp Sunny Đan Ngọc trong giai đoạn tuyệt vọng trong tình yêu. Anh từng đau khổ, khóc và nguyện sống độc thân, đề nghị gia đình không nhắc đến chuyện lập gia đình.

Vô tình gặp nhau tại sự kiện, chỉ sau vài cái chạm mắt, Đoàn Minh Tài trúng tiếng sét ái tình, bị thu hút bởi nữ ca sĩ có vẻ đẹp trong sáng, nói năng lễ phép. Về nhà, anh không thể quên hình ảnh cô gái "xinh như công chúa, mình hạc xương mai".

Gặp lại tại một chương trình thiện nguyện, Sunny Đan Ngọc mở lời "Chào chú" khiến Đoàn Minh Tài ái ngại. Từ đó, họ dần thân thiết, đồng hành nhau trong công việc và cả những lúc khó khăn, bế tắc.

Khi mở lòng lần nữa, nam diễn viên chấp nhận thực tế, không theo đuổi tình yêu hoàn hảo viển vông như trước. Trái với hình dung ban đầu, Sunny Đan Ngọc không mỏng manh, yếu đuối mà mạnh mẽ, quyết liệt.

Hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cả hai. Ảnh: FBNV

Nhiều lần, Đoàn Minh Tài chứng kiến cô tập nhảy đến chấn thương, rách cơ, đứt dây chằng vẫn không nghỉ ngơi, quyết tâm mang đến tiết mục ấn tượng cho khán giả.

Hai người học cách kiên nhẫn lắng nghe, tư duy và đặt mình vào vị trí người còn lại. Nam diễn viên vốn kiệm lời, thấy may mắn khi gặp được người hiểu mình qua ánh mắt, cảm xúc.

Sáu năm hẹn hò, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc sánh đôi, không ngại công khai cử chỉ tình cảm ở chỗ đông người nhưng chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Ngoài tình yêu, họ còn chia sẻ nhau nhiều điều trong công việc. Đoàn Minh Tài là nhà sản xuất nhiều MV của Sunny Đan Ngọc như: Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters...

Đoàn Minh Tài được Sunny Đan Ngọc mừng sinh nhật bất ngờ trên sân khấu

Đoàn Minh Tài được cha mẹ cô lo lắng, ủng hộ sự nghiệp. Hai gia đình cũng rất thân thiết.

Giữa tháng 9 vừa qua, anh cầu hôn Sunny Đan Ngọc.

"Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em. Xin được ôm thật chặt những người thương đã cùng Tài giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn, đầy yêu thương”, anh viết trên trang cá nhân.

Hôn lễ của cặp sao sẽ diễn ra vào ngày 25/12 tại một nhà hàng ở TPHCM. Thời gian qua, họ đã chụp ảnh, quay phim cưới và gửi thiệp mời tới những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất.

Mi Lê