Trong không gian trang nghiêm, đôi uyên ương cùng diện áo dài tông hồng phấn, đánh dấu cột mốc quan trọng trước thềm hôn lễ chính thức.

Lễ Hằng thuận là nghi thức mang ý nghĩa cầu nguyện cho đời sống hôn nhân an yên, bền vững. Phù hợp tinh thần tĩnh tại của buổi lễ, trang phục của cô dâu - chú rể được tiết chế về phom dáng và họa tiết, hướng tới vẻ trang nhã, kín đáo.

Trước đó, vào giữa tháng 9, Đoàn Minh Tài đã cầu hôn Sunny Đan Ngọc trong không gian ấm cúng. Nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu, yêu thương và đồng hành. Anh nhắn nhủ bạn gái: "Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em".

Hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra ngày 25/12 tại một nhà hàng ở TPHCM. Thời gian qua, cả hai đã hoàn tất chụp ảnh, quay phim cưới và gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Sunny Đan Ngọc thường xuyên sánh bước bên ông xã trong các sự kiện giải trí. Đoàn Minh Tài cũng đồng hành, hỗ trợ và sản xuất nhiều dự án âm nhạc cho bạn gái như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the Rain, Covid Fighters…

Trang phục của cô dâu - chú rể đồng điệu về màu sắc, phom dáng tối giản, không sử dụng các họa tiết rồng phượng truyền thống, giúp tổng thể trang phục của cặp đôi giữ được nét cân bằng, tinh tế.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Dốc sương mù, Vết sẹo, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng…

Ảnh: FBNV