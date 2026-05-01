Diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ, ca sĩ Sunny Đan Ngọc kết hôn hồi cuối tháng 12/2025 sau 6 năm yêu.

Chia sẻ với phóng viên, sau đám cưới, Đoàn Minh Tài nhanh chóng trở lại với phim ảnh còn Sunny Đan Ngọc vẫn làm việc ở bệnh viện và ấp ủ một số dự án âm nhạc.

Ngoài công việc cá nhân, hai vợ chồng còn cùng xây dựng một thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe.

Do lịch quay phim thường đi sớm về khuya, anh thường tranh thủ những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên vợ.

Những lúc đó, hai người có thể đi chơi để thay đổi không khí như đi ăn, du lịch ngắn hoặc ở nhà cùng nhau dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện.

Với anh, những khoảnh khắc rất bình thường đó lại mang đến cảm giác ấm áp của cuộc sống vợ chồng son.

Diễn viên Đoàn Minh Tài mặn nồng bên vợ bác sĩ, ca sĩ kém 16 tuổi. Ảnh: FBNV

Ở nhà, Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc không phân chia việc nhà quá rạch ròi. Họ chủ động làm, chẳng hạn người này nấu ăn thì người kia rửa chén; không so đo ai làm nhiều hay ít mà hướng tới tinh thần chung tay, san sẻ.

Kết hôn ở tuổi 25, Sunny Đan Ngọc vẫn chín chắn, giỏi quản lý chi tiêu và tổ chức cuộc sống gia đình. Cô sắp xếp mọi thứ trong nhà gọn gàng, rõ ràng; ngoài ra còn khéo tay, nấu ăn ngon, đặc biệt là món Tây.

Nữ bác sĩ quán xuyến phần lớn việc, từ việc nhỏ trong nhà đến chuyện chăm sóc sức khỏe bố mẹ. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch cho tổ ấm của hai vợ chồng trong tương lai.

Đoàn Minh Tài ở bên và chia sẻ với vợ; cùng nhau tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Hơn Sunny Đan Ngọc 16 tuổi, anh muốn mình là chỗ dựa tinh thần, mang đến cô cảm giác luôn có chồng đồng hành trong cuộc sống.

Nhà diễn viên Đoàn Minh Tài ở Nhà Bè, TPHCM. Anh mua căn biệt thự năm 2018 với giá hoàn thiện khoảng 6 tỷ đồng, giá trị hiện tại ước tính 11-12 tỷ đồng. Ảnh: Tư liệu

Về kế hoạch sinh con, vợ chồng Đoàn Minh Tài thuận theo tự nhiên. Một phần, Sunny Đan Ngọc cần thời gian ưu tiên cho các kế hoạch học tập và công việc, khi nào ổn định mới tính chuyện con cái.

Cụ thể, cô đang học thêm 3 thứ tiếng gồm Tây Ban Nha, Trung Quốc và Pháp; đồng thời luyện thi IELTS với mục tiêu khoảng 7.5 điểm cũng như chuẩn bị thi thạc sĩ.

Đoàn Minh Tài nói bà xã mới 25 tuổi nên tranh thủ tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm và phát triển bản thân nhiều hơn. Anh tin rằng phụ nữ có định hướng học tập rõ ràng sẽ giúp tương lai gia đình vững vàng hơn.

Bản thân Đoàn Minh Tài cũng thuộc típ người theo đuổi tri thức. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Hoa Sen TPHCM hồi tháng 3/2025 với đề tài Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn phim điện ảnh để giải trí.

Cha mẹ anh cũng rất tâm lý, không gây áp lực gì, chỉ mong các con sống vui vẻ, yêu thương nhau và sớm ổn định.

Mi Lê