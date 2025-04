Chiều 4/4, đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân tự vệ vào TPHCM chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã đến ga Đà Nẵng.

Đoàn tàu do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Đoàn tàu đến ga Đà Nẵng. Ảnh: Trung Anh

Tại ga, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã nhận được sự chào đón nồng ấm từ địa phương. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên đã đứng thành hàng chào đón đoàn tàu dừng bánh tại ga. Nhiều du khách ở nhà ga cũng đến chụp hình chung với các lực lượng.

Nước uống và thức ăn nhẹ cũng được thành phố Đà Nẵng chuẩn bị sẵn để động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Hơn 300 người đứng hàng dài tại ga đón đoàn. Ảnh: Trung Anh

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Trần Thắng Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Ông Lợi nhấn mạnh tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Đây vừa là vinh dự, niềm tự hào, vừa là trách nhiệm góp phần khẳng định tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử 30/4/1975, cũng như tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chính quyền Đà Nẵng và Quân khu 5 chào đón đoàn tàu chở lực lượng vào TPHCM diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Trung Anh

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ có gần 3.200 người, chia làm 5 đoàn hành quân vào miền Nam trên 5 đoàn tàu.

Trong đó bốn đoàn tàu di chuyển từ ga Hà Nội trong hai ngày 3 và 4/4; đoàn tàu số 5 di chuyển từ ga Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Những món quà động viên được gửi đến đoàn. Ảnh: Trung Anh

Dự kiến hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào 8h ngày 30/4, trên tuyến đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với hơn 13.000 người tham gia.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành do TPHCM đảm nhiệm.