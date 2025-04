Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết trong các ngày 3-4/4, hơn 3.200 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và lực lượng dân quân sẽ hành quân trên 5 đoàn tàu.

Trong đó, 4 đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội và 1 đoàn tàu xuất phát từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam), cùng đến ga Biên Hoà (Đồng Nai). Các đoàn sẽ dừng nghỉ ở ga Đồng Hới, Đà Nẵng, Diêu Trì, Nha Trang.

Dự kiến ngày 6/4, các đoàn sẽ đến Đồng Nai. Sau đó, các khối sẽ về đơn vị để tiếp tục luyện tập, hợp luyện.

Sau nhiều tháng tập luyện và hợp luyện tại các đơn vị và Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội), tối nay, hàng nghìn quân nhân thuộc các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội vào miền Nam hội quân với các đơn vị.

Các cán bộ, chiến sĩ tất bật chuẩn bị tư trang, quân phục, vật dụng cá nhân và sẵn sàng cho hành trình đầy ý nghĩa.

Có mặt từ sớm để tiễn các cán bộ, chiến sĩ là người thân, đồng đội cùng rất nhiều học sinh. Hàng nghìn quân nhân trong quân phục như "phủ xanh" ga Hà Nội. Các cán bộ chiến sĩ bước lên tàu trong niềm hân hoan.

Trong niềm tự hào xen lẫn những giọt nước mắt bịn rịn, người thân, bạn bè, người yêu trao những cái ôm và lời gửi gắm, căn dặn tới các chiến sĩ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng úy Lương Thị Yến cùng chồng và con gái.

Thượng úy Lương Thị Yến (khối nữ sĩ quan Thông tin) vui mừng vì hôm nay chồng và con chị ra tận ga Hà Nội để tiễn.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc xen lẫn xúc động, vì từ Tết đến giờ, tôi mới được gặp trực tiếp con gái. Có cả bố và mẹ đều trong quân ngũ nên tuy nhỏ nhưng cháu đã rất tự lập" - chị Yến chia sẻ.

Trước giờ lên đường, chị Yến không khỏi lưu luyến, nắm chặt đôi bàn tay con, ân cần dặn dò chồng, con yên tâm ở nhà.

Còn Thiếu tá Nguyễn Thị Mì (khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam) bồi hồi chia sẻ rằng khi nhìn cảnh chia tay của đồng đội với gia đình, chị chực trào nước mắt bởi đã xa nhà vài tháng.

"Đơn vị tôi đóng quân ở Hải Dương, được huy động lên Hà Nội để luyện tập diễu binh 5 tháng qua. Tết vừa rồi, tôi được nghỉ phép về thăm gia đình và cách đây 2 tuần, chồng con có lên thăm. Trong 1 tháng tới đây tôi ở xa gia đình, nhớ các con nên khi lên tàu xúc động quá" - chị Mì nói.

Thiếu tá Nguyễn Thị Mì xúc động trước giờ tàu lăn bánh.

Mặc dù phải xa gia đình và khi vào miền Nam sẽ luyện tập với cường độ cao, dưới thời tiết nắng nóng nhưng những chiến sĩ như Thượng úy Lương Thị Yến hay Thiếu tá Nguyễn Thị Mì luôn tâm niệm "quyết tâm vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm 30/4.

Trong cuộc họp ngày 2/4 vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng - yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chặt chẽ và khoa học theo nhiệm vụ được phân công. Các cơ quan, đơn vị cần tính toán kỹ lưỡng việc hành quân cho bộ đội, kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện.

Trong quá trình di chuyển, các cơ quan, đơn vị phải quản lý quân số chặt chẽ, bảo đảm ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp thống nhất công tác tổ chức đón tiếp tại các ga cũng như các địa điểm chuyển tiếp bằng đường bộ chu đáo, trang trọng, an toàn và đúng thời gian hành trình.

Trước đó, tại buổi hợp luyện ngày 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng - cho biết rất nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa đi máy bay, chưa biết miền Nam, nên phải bố trí cho mọi người khi vào bằng tàu hỏa nhưng khi ra bằng máy bay.

Khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đi thăm một số điểm ở TPHCM.

Chị Kim Anh (khối nữ chiến sĩ khối Quân y) xúc động gặp con trai trước khi lên tàu. Chị cho biết rất nhớ con vì đã xa nhau 5 tháng. Hôm nay, chồng chị tranh thủ đưa con ra ga để hai mẹ con gặp nhau.

Bên cạnh những phút giây bùi ngùi là niềm hạnh phúc và tự hào vì với nhiều chiến sĩ, đây là trải nghiệm hiếm có trong đời quân ngũ.

Nhân viên phục vụ trên tàu mặc áo cờ đỏ, sao vàng bởi hôm nay hành khách của họ rất đặc biệt.

Trong quá trình di chuyển, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ dừng chân tại một số điểm để giao lưu với nhân dân địa phương, thể hiện tình quân dân gắn kết.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào sáng 30/4 tại TPHCM, với hơn 13.000 người tham gia. Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành sẽ do TPHCM đảm nhiệm.