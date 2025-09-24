Sau sáp nhập, Đoàn Thanh niên xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hiện nay, Đoàn xã Chiềng Mung có 581 đoàn viên đang sinh hoạt tại 42 chi đoàn thôn, bản, tiểu khu, trường học và cơ quan. Với lực lượng đông đảo, nhiệt huyết, Đoàn xã luôn khẳng định vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích đi đầu trong tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới đã được triển khai.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, chính quyền xã về xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bám sát thực tiễn từng bản, từng khu dân cư để triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực.

Nhiều hoạt động đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân như: tổ chức 5 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng, bóc gỡ biển quảng cáo sai quy định… góp phần làm cho diện mạo nông thôn thêm sạch đẹp, khang trang.

Cùng với đó, Đoàn xã còn tích cực tuyên truyền, đa dạng hình thức từ trực tiếp đến gián tiếp để vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới như: nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đóng góp ngày công, kinh phí cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các buổi tuyên truyền được tổ chức lồng ghép thông qua sinh hoạt chi đoàn, loa truyền thanh, các hoạt động văn hóa - thể thao... tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhiều công trình thanh niên tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới đã được triển khai như: xây dựng tuyến “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào trụ sở xã, trồng mới 120 cây mai anh đào trong công trình “Hàng cây thanh niên”, xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi cho thiếu nhi từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên không chỉ tham gia lao động mà còn giữ vai trò tuyên truyền viên tích cực, vận động bà con cùng thực hiện các tiêu chí về môi trường, giao thông, thu nhập, văn hóa...

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, như: giải bóng đá nam, các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn… qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đoàn xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 689 hộ đoàn viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Thông qua Chương trình Dự án GREAT 2, Đoàn xã tổ chức các buổi tư vấn, định hướng lập nghiệp, khởi nghiệp cho 50 đoàn viên với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây ăn quả, nuôi gia súc, phát triển du lịch cộng đồng... tạo thu nhập ổn định từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngoài ra, Đoàn xã còn tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại địa phương. Một tổ công nghệ số cộng đồng gồm 20 đoàn viên đã được thành lập nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo, Đoàn Thanh niên xã Chiềng Mung đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các hoạt động của Đoàn không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian tới, Đoàn xã Chiềng Mung tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trong tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.