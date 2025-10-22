Đoàn Thanh niên xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La hiện có hơn 2.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 46 chi đoàn cơ sở các bản và trường học. Đây là lực lương xung kích, tình nguyện, nòng cốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Đoàn xã Vân Hồ đã xác định rõ vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân cùng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào thiết thực, gần gũi đã được phát động và triển khai hiệu quả như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thắp sáng đường quê”, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Hằng năm, Đoàn xã phối hợp cùng các bản tổ chức hàng trăm ngày công lao động, tập trung vào các hoạt động thiết thực như: nạo vét kênh mương, suối nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh; dọn dẹp vệ sinh môi trường; thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt.

Đoàn viên, thanh niên chung tay mang lại diện mạo mới cho bản làng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Đoàn Thanh niên xã Vân Hồ đã tổ chức 5 đợt ra quân lớn, phối hợp với bà con nhân dân phát quang, làm sạch hơn 10 km đường làng, ngõ xóm; trồng mới trên 2.000 cây xanh các loại; lắp đặt 70 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài tuyến đường chiếu sáng đạt 2,8 km, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trong các khu dân cư vào ban đêm. Đoàn viên thanh niên tại các chi đoàn còn hỗ trợ người dân kéo đường điện, dựng cột, lắp bóng đèn chiếu sáng, mang lại diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp cho các bản làng.

Cùng đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và phát triển kinh tế, hằng năm, Đoàn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Qua đó, giúp thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng, mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu như anh Hà Văn Mừng, đoàn viên Chi đoàn bản Cóm đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 2.000 m² đất vườn sang trồng cây ăn quả lâu năm như mận, đào, lê, mơ. Ngoài ra, anh còn đầu tư đào ao nuôi cá, kết hợp chăn nuôi vịt, gà đồi và lợn đen theo hướng bán tự nhiên, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế. Mô hình của anh Mừng đang được nhiều đoàn viên trong xã học tập, nhân rộng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên xã cũng được duy trì sôi nổi, thường xuyên. Các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, đội văn nghệ thanh niên tại các chi đoàn đã trở thành sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, tuổi trẻ xã Vân Hồ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới đến từng hộ dân, từng đoàn viên, thanh niên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của thanh thiếu niên và người dân.

Đoàn xã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn với nội dung lồng ghép tuyên truyền về các tiêu chí nông thôn mới, nhất là những nội dung gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi của người dân như: bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thành các tiêu chí tại địa phương.

Từ những việc làm thiết thực, cụ thể, tuổi trẻ xã Vân Hồ đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.