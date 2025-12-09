Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12 tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan), ở phần trình chiếu hình ảnh mô phỏng bản đồ các nước Đông Nam Á khi các đoàn diễu hành, bản đồ Việt Nam được BTC SEA Games 33 hiển thị chỉ bao gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Những người xem qua truyền hình và trực tiếp trên sân Rajamangala ngay lập tức phát hiện ra sai sót nghiêm trọng liên quan đến hình ảnh lãnh thổ và nhận diện quốc gia, đặc biệt khi nội dung vi phạm chạm đến yếu tố chủ quyền quốc gia.

Đoàn TTVN tại lễ khai mạc SEA Games. Ảnh: S.N

Ngay tại lễ khai mạc, lãnh đạo đoàn TTVN đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để phối hợp xử lý việc này, và sẽ có thông tin chính thức vào ngày 10/12.

Trong thời gian qua, BTC nước chủ nhà SEA Games liên tục mắc lỗi khó hiểu. Ở lễ khai mạc, ngoài sai sót liên quan tới bản đồ Việt Nam, BTC còn gán nhầm quốc kỳ Singapore cho kỳ SEA Games 1997 – sự kiện được tổ chức tại Indonesia.

Trước đó, BTC nước chủ nhà cũng từng đăng tải lịch thi đấu futsal nữ nhưng lại nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Thái Lan, đồng thời nhầm Quốc kỳ Lào thành Quốc kỳ Indonesia...