Dàn hoa hậu Thái Lan trở thành tâm điểm

Tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra vào tối 9/12 (19h), 11 nữ hoàng sắc đẹp đẳng cấp thế giới của Thái Lan sẽ xuất hiện trên SVĐ quốc gia Rajamangala. Dàn người đẹp được giao nhiệm vụ cầm biển tên dẫn đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á diễu hành, nghi thức không thể thiếu trong lễ khai mạc Đại hội.

Gương mặt được chú ý nhất là Opal Suchata Chuangsri, người đẹp đầu tiên của Thái Lan chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp toàn cầu khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2025 (Miss World 2025) hồi tháng 5. Ngoài ra còn có Chatnalin Chotjirawarachat, người thứ hai sau người đẹp First Wang lên ngôi ở cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (năm 2023).

Opal Suchata Chuangsri, người đẹp đầu tiên của Thái Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới vào năm 2025 (Miss World 2025).

Dàn Hoa hậu còn có Anchilee Scott-Kemmis (Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021), Nicha Poolpoka (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023), Channigan Supitayaporn (Hoa hậu Thái Lan 2023), Dinsosee Panida Khuenjinda (Hoa hậu Thái Lan 2024), Cat Atitiya Benjapak, Saffron Maya Snook (Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2026), Vanessa Wenk (Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2025)...

Theo kịch bản được báo chí tiết lộ, lễ khai mạc do Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu chủ trì. Sự kiện bắt đầu với video tri ân Hoàng thái hậu Sirikit vừa qua đời. Lễ khai mạc gồm 5 tiết mục chính, mỗi tiết mục tái hiện hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”).

Nhiều nghệ sĩ, người đẹp, võ sĩ nỗi tiếng của Thái Lan xuất hiện ở lễ khai mạc SEA Games 33.

Sau phần lễ là phần hội với màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan Bam Bam, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan cùng màn biểu diễn đặc biệt của huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek chắc chắn gây được ấn tượng mạnh. Cuối cùng, lễ thắp đuốc SEA Games được giấu kín đến phút cuối, dự kiến tạo bất ngờ lớn cho người xem.

Chắc chắn sẽ tạo phấn khích

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao ông Atthakorn Sirilatthayakorn khẳng định, dù gặp phải những trở ngại nhưng công tác chuẩn bị cho SEA Games 2025 và đặc biệt là lễ khai mạc rất đáng chờ đợi và không làm mọi người phải thất vọng.

Người đứng đầu ngành thể thao Thái Lan nhấn mạnh: "Lễ khai mạc có sự kết hợp công nghệ hiện đại với văn hóa Thái Lan, có năm hoặc sáu tiết mục thể hiện thông điệp của chúng tôi. Một số tiết mục chưa từng có tiền lệ, các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế sẽ hợp tác. Quan trọng hơn, chúng tôi đặt vấn đề giảm thiểu ô nhiễm, phù hợp với chủ đề Net Zero của SEA Games xanh".

“BTC mong muốn lễ khai mạc SEA Games 33 à sân khấu thể hiện tầm vóc của người Thái Lan thông qua nhiều khía cạnh như nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, dàn nhạc đến T-POP, các hoạt cảnh trực quan và thiết kế độc lạ. Đặc biệt, công nghệ biểu diễn tại lễ khai mạc đều là những thứ tiên tiến nhất, chắc chắn sẽ tạo nên sự phấn khích cho người xem.

SEA Games 33 đã sẵn sàng. Ảnh: S.N

Mục tiêu của Thái Lan là tạo nên “một tiêu chuẩn mới” mà nhiều người có thể không ngờ tới. Tôi nghĩ đó là một tiêu chuẩn vừa hiện đại vừa đẳng cấp thế giới, đồng thời vẫn gìn giữ được nguồn gốc và nét quyến rũ của văn hóa Thái Lan”, ông Atthakorn Sirilatthayakorn nói thêm.

Tại lễ khai mạc, đoàn TTVN dự kiến tham dự với khoảng 200 thành viên. Hai VĐV cầm cờ là Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận. Đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài, đặt mục tiêu giành 90-110 HCV