Xem video:

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, đánh dấu lần thứ bảy quốc gia này đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên từ 11 quốc gia, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu, trải dài trên nhiều địa điểm trọng điểm của Bangkok và các tỉnh lân cận.

Đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ khai mạc - Ảnh: SN

Năm nay, nước chủ nhà đặt mục tiêu tổ chức một kỳ SEA Games tinh gọn, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và khán giả.

Bên cạnh các môn Olympic truyền thống, nhiều nội dung đặc thù khu vực tiếp tục góp mặt, tạo nên nét đa dạng quen thuộc.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với tổng số 1.165 thành viên. Trong đó có 1 Trưởng đoàn, 3 Phó trưởng đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 huấn luyện viên, 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn, tranh tài ở 443/573 nội dung thi đấu.