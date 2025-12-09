Xem video:
SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, đánh dấu lần thứ bảy quốc gia này đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên từ 11 quốc gia, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu, trải dài trên nhiều địa điểm trọng điểm của Bangkok và các tỉnh lân cận.
Năm nay, nước chủ nhà đặt mục tiêu tổ chức một kỳ SEA Games tinh gọn, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và khán giả.
Bên cạnh các môn Olympic truyền thống, nhiều nội dung đặc thù khu vực tiếp tục góp mặt, tạo nên nét đa dạng quen thuộc.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với tổng số 1.165 thành viên. Trong đó có 1 Trưởng đoàn, 3 Phó trưởng đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 huấn luyện viên, 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn, tranh tài ở 443/573 nội dung thi đấu.
21h22
VĐV taekwondo từng hai lần liên tiếp đoạt HC vàng Olympic 2020 và 2024 - Panipak Wongpattanakit là người cuối cùng rước ngọn đuốc và thắp ngọn lửa thiêng đánh dấu SEA Games 33 chính thức được bắt đầu.
21h06
Phần cử quốc ca và thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan, rồi đến phần rước cờ Đại hội tại lễ khai mạc SEA Games 33.
21h03
Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu, tuyên bố SEA Games chính thức bắt đầu.
20h55
Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc và bế mạc SEA Games 33.
Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan đi cuối cùng
Đoàn thể thao Thái Lan có số lượng VĐV đông nhất, gồm 1.535 VĐV, tham dự ở tất cả các môn của đại hội.
Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện
Hai VĐV Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (taekwondo) là những người cầm cờ cho Việt Nam trong lễ khai mạc. Việt Nam tham dự SEA Games với tổng số 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV.
20h37
Các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành ra sân, chào các quan chức và khán giả thể thao khu vực. Đi đầu là đoàn thể thao Brunei, với tổng số 65 VĐV. Tiếp theo là đoàn Campuchia góp mặt với 84 VĐV.
20h29
Nhóm nhạc nam Kpop Got7, trong đó có ca sĩ và rapper Thái Lan Kasidech Bhuwakul mang đến tiết mục nhẹ nhàng, vui tươi.
20h20
11 hình lập phương khổng lồ bên trong là các nghệ sĩ mặc trang phục theo những môn võ truyền thống của 11 quốc gia Đông Nam Á, như Vovinam, Muay Thai, pencak silat hay wushu...
Chương III - Chúng ta là một
Chương III có tên gọi "Chúng ta là một" sau quãng thời gian gián đoạn và sự xuất hiện của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.
Phần biểu diễn của các VĐV môn bơi nghệ thuật Thái Lan, mô tô nước và flyboard - một trong các môn thể thao dưới nước mạo hiểm đầy ấn tượng.
19h53
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida xuất hiện tại lễ khai mạc SEA Games 33.
Chương II - Thắp sáng đại hội
Nữ ca sĩ nổi tiếng người Bỉ gốc Thái "V" Violette Wautier trình bày tiết mục có tên 1%. Cùng với đó là hai rapper nổi tiếng người Thái Lan - Hero" Srimok, Pitawat "Tong Twopee" Phrueksakit biểu diễn mở màn cho chương II - Thắp sáng đại hội.
Chương I - Trở về nguồn cội
"Trở về nguồn cội" là nội dung của chương I buổi lễ khai mạc. Kỳ SEA Games đầu tiên khi đó có tên gọi là SEAP Games đầu tiên được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến 17/12/1959, với 520 VĐV và thành viên đoàn từ 6 quốc gia.
19h00
Hai MC của nước chủ nhà xuất hiện giới thiệu về buổi lễ khai mạc, với 5 chương.
18h45
Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 33 đã hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.
18h25
18h00
Một tiếng trước giờ diễn ra lễ khai mạc SEA Gamess, ước tính có hơn 50 nghìn người đổ về sân Rajamangala để tham dự buổi lễ rất đáng chú ý này.
17h45
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthakorn tiết lộ, buổi lễ sẽ kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm đa chiều, tôn vinh bản sắc Thái Lan và sự đoàn kết của 11 quốc gia Đông Nam Á. Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sẽ chủ trì sự kiện, trong khi đoàn diễu hành gồm khoảng 500 VĐV mỗi nước lần lượt tiến vào sân.
Lễ khai mạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan như BamBam, Violet Wautier hay Buakaw, cùng dàn hoa hậu quốc tế làm người dẫn đoàn. Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức thắp đuốc “xanh”, không phát thải, dự kiến do võ sĩ Panipak Wongpattanakit thực hiện theo hình thức chưa từng có.