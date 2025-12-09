Xem video:

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, đánh dấu lần thứ bảy quốc gia này đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên từ 11 quốc gia, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu, trải dài trên nhiều địa điểm trọng điểm của Bangkok và các tỉnh lân cận.

viet nam sea games 33 5.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ khai mạc - Ảnh: SN

Năm nay, nước chủ nhà đặt mục tiêu tổ chức một kỳ SEA Games tinh gọn, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho vận động viên và khán giả.

Bên cạnh các môn Olympic truyền thống, nhiều nội dung đặc thù khu vực tiếp tục góp mặt, tạo nên nét đa dạng quen thuộc. 

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự  SEA Games 33 với tổng số 1.165 thành viên. Trong đó có 1 Trưởng đoàn, 3 Phó trưởng đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 huấn luyện viên, 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn, tranh tài ở 443/573 nội dung thi đấu.

09/12/2025 | 21:23

21h22

VĐV taekwondo từng hai lần liên tiếp đoạt HC vàng Olympic 2020 và 2024 - Panipak Wongpattanakit là người cuối cùng rước ngọn đuốc và thắp ngọn lửa thiêng đánh dấu SEA Games 33 chính thức được bắt đầu.

sea games 33 2.jpg
Ảnh: SN
viet nam sea games 33 4.jpg
Ảnh: SN
viet nam sea games 33 3.jpg
Ảnh: SN
sea games 33.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 21:10

21h06

Phần cử quốc ca và thượng cờ nước chủ nhà Thái Lan, rồi đến phần rước cờ Đại hội tại lễ khai mạc SEA Games 33.

sea games 33 3.jpg
 Ảnh: SN
sea games 33 4.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 21:04

21h03

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu, tuyên bố SEA Games chính thức bắt đầu.

sea games 33 1.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:56

20h55

Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc và bế mạc SEA Games 33.

sea games 33 2.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:50

Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan đi cuối cùng

Đoàn thể thao Thái Lan có số lượng VĐV đông nhất, gồm 1.535 VĐV, tham dự ở tất cả các môn của đại hội.

09/12/2025 | 20:46

Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện

Hai VĐV Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (taekwondo) là những người cầm cờ cho Việt Nam trong lễ khai mạc. Việt Nam tham dự SEA Games với tổng số 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/viet-nam-sea-games-33-5-2830.jpg?width=0&s=SuBgzA26EFSQ92T2OMyfqg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/viet-nam-sea-games-33-1-2826.jpg?width=0&s=0XP2-W74l4riVmhAiaysXw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/viet-nam-sea-games-33-3-2829.jpg?width=0&s=Ea0VrU3j_IW07sWID1ZTzg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/viet-nam-sea-games-33-2827.jpg?width=0&s=hMx4LJw-OmMVugeEZFhr2w
Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:38

20h37

Các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành ra sân, chào các quan chức và khán giả thể thao khu vực. Đi đầu là đoàn thể thao Brunei, với tổng số 65 VĐV. Tiếp theo là đoàn Campuchia góp mặt với 84 VĐV.

viet nam sea games 33.jpg
Đoàn thể thao Lào tham dự với 368 VĐV - Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:30

20h29

Nhóm nhạc nam Kpop Got7, trong đó có ca sĩ và rapper Thái Lan Kasidech Bhuwakul mang đến tiết mục nhẹ nhàng, vui tươi.

sea games 33 1.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 2.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:22

20h20

11 hình lập phương khổng lồ bên trong là các nghệ sĩ mặc trang phục theo những môn võ truyền thống của 11 quốc gia Đông Nam Á, như Vovinam, Muay Thai, pencak silat hay wushu...

sea games 33 4.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 3.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 20:14

Chương III - Chúng ta là một

Chương III có tên gọi "Chúng ta là một" sau quãng thời gian gián đoạn và sự xuất hiện của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Phần biểu diễn của các VĐV môn bơi nghệ thuật Thái Lan, mô tô nước và flyboard - một trong các môn thể thao dưới nước mạo hiểm đầy ấn tượng.

sea games 33 6.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 4.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 3.jpg
Ảnh: SN
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-5-2595.jpg?width=0&s=bdfG7ep1t-Ql1H3WNS3Zmw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-7-2592.jpg?width=0&s=W2a3vKqii_PSyy1J_3-vxQ
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-2-2591-2627-2628.jpg?width=0&s=aUSq_PdYSUca9ztXC4mi_A
Ảnh: SN
09/12/2025 | 19:54

19h53

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida xuất hiện tại lễ khai mạc SEA Games 33.

sea games 33 1.jpg
Ảnh: SN
vua thai lan.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 19:18

Chương II - Thắp sáng đại hội

Nữ ca sĩ nổi tiếng người Bỉ gốc Thái "V" Violette Wautier trình bày tiết mục có tên 1%. Cùng với đó là hai rapper nổi tiếng người Thái Lan - Hero" Srimok, Pitawat "Tong Twopee" Phrueksakit biểu diễn mở màn cho chương II - Thắp sáng đại hội. 

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-2-2466.jpg?width=0&s=Kw1tGCi0riEosSWBwgKIBw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-1-2463.jpg?width=0&s=X7jQiAaqVigZTWGfLVTbpA
Ảnh: SN
sea games 33 4.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 5.jpg
Tiết mục "thắp sáng đại hội" Ảnh: SN
sea games 33 3.jpg
Ảnh: SN
sea games 33 6.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 19:06

Chương I - Trở về nguồn cội

"Trở về nguồn cội" là nội dung của chương I buổi lễ khai mạc. Kỳ SEA Games đầu tiên khi đó có tên gọi là SEAP Games đầu tiên được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến 17/12/1959, với 520 VĐV và thành viên đoàn từ 6 quốc gia.

09/12/2025 | 19:00

19h00

Hai MC của nước chủ nhà xuất hiện giới thiệu về buổi lễ khai mạc, với 5 chương. 

09/12/2025 | 19:00

18h45

Công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 33 đã hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-1-2401.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/sea-games-33-2402.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 18:26

18h25

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-9-2346.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-4-2347.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-10-2348.jpg
BTC nước chủ nhà Thái Lan bảo đảm an ninh ở mức cao nhất - Ảnh: SN
09/12/2025 | 18:00

18h00

Một tiếng trước giờ diễn ra lễ khai mạc SEA Gamess, ước tính có hơn 50 nghìn người đổ về sân Rajamangala để tham dự buổi lễ rất đáng chú ý này.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-11-2336.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-6-2337.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-3-2338.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/khai-nmac-sea-games-5-2339.jpg
Ảnh: SN
09/12/2025 | 17:45

17h45

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilatthakorn tiết lộ, buổi lễ sẽ kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, văn hóa truyền thống và công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên trải nghiệm đa chiều, tôn vinh bản sắc Thái Lan và sự đoàn kết của 11 quốc gia Đông Nam Á. Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida sẽ chủ trì sự kiện, trong khi đoàn diễu hành gồm khoảng 500 VĐV mỗi nước lần lượt tiến vào sân.

Lễ khai mạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan như BamBam, Violet Wautier hay Buakaw, cùng dàn hoa hậu quốc tế làm người dẫn đoàn. Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức thắp đuốc “xanh”, không phát thải, dự kiến do võ sĩ Panipak Wongpattanakit thực hiện theo hình thức chưa từng có.

