Chiều 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 tại Hà Nội với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt”.

Make in Viet Nam cần bước sang giai đoạn mới

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết sau 6 năm, diễn đàn đã khơi dậy mạnh mẽ khát vọng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp công nghệ số. Số lượng doanh nghiệp tăng từ 46.000 lên gần 80.000; doanh thu toàn ngành tăng 66%, đạt 198 tỷ USD; hơn 2.000 doanh nghiệp đã vươn ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi về mô hình quản trị và tổ chức hành chính, đây là thời cơ để doanh nghiệp công nghệ bứt phá. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Không làm chủ công nghệ chiến lược và công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt Nam không thể giải quyết bài toán quốc gia và đất nước không thể bứt phá, vươn mình trong kỷ nguyên mới. Đây chính là con đường doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu”.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu định hướng diễn đàn. Ảnh: Thạch Thảo

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Make in Viet Nam đã trở thành phong trào và năng lực thực tế, góp phần hình thành thế hệ doanh nghiệp, kỹ sư và nhà khoa học dám làm chủ công nghệ.

Nhắc đến những tác động của tư tưởng Make in Viet Nam trong 6 năm qua, Bộ trưởng chỉ ra, Việt Nam cần một bước tiến mới cao hơn, khó hơn nhưng tất yếu hơn, khởi động một giai đoạn mới: "Make in Viet Nam - Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt".

“Dẫn dắt không phải để dẫn đầu bằng mọi giá, mà là để dẫn dắt ở những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu cấp thiết, có khả năng tạo khác biệt và tạo ra giá trị bền vững. Make in Viet Nam to Lead là sự chuyển dịch từ làm chủ sang tự chủ và dẫn dắt; từ sản phẩm công nghệ lõi sang chuẩn mực; từ giải pháp đơn lẻ sang nền tảng; từ thị trường trong nước sang thị trường khu vực và thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhấn mạnh cần có tư duy khác, cách làm khác và thể chế khác. Đó là tư duy dẫn dắt, sản phẩm dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm dẫn dắt, nhân lực là yếu tố quyết định năng lực dẫn dắt, thể chế phải đi trước một bước và con đường Make in Viet Nam to Lead chính là đi từ làm chủ sản phẩm đến làm chủ công nghệ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, "sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt" không phải là câu chuyện riêng của một bộ, một ngành hay một nhóm doanh nghiệp. Đây là chiến lược quốc gia, là sự kết hợp của Nhà nước, doanh nghiệp, thị trường và xã hội; là sự cộng hưởng của khát vọng dân tộc và năng lực công nghệ.

"Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt" sẽ không chỉ là một giai đoạn mới mà sẽ trở thành một dấu mốc mới trong hành trình phát triển của đất nước.

Make in Viet Nam là tư duy phát triển mới của nền kinh tế

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp lớn khẳng định “Make in Viet Nam” là tư duy phát triển mới, chuyển từ gia công sang làm chủ thiết kế, công nghệ và chuỗi giá trị.

Toàn cảnh Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chiều 30/12. Ảnh: Bộ KH&CN

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm cho rằng Make in Viet Nam không phải là đóng cửa hay bài ngoại, mà là làm chủ các khâu cốt lõi để hội nhập sâu hơn. VTV định hướng phát triển VTVGo thành nền tảng số quốc gia, góp phần bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Khẳng định sứ mệnh làm chủ công nghệ lõi để bảo đảm an ninh quốc gia, Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng cho biết Viettel đang phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và tập trung vào nhiều công nghệ chiến lược như 5G, chip bán dẫn, AI.

Chia sẻ về định hướng chuyển dịch từ Telco sang Techco, Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái cho biết VNPT làm chủ hạ tầng số và hệ sinh thái công nghệ lõi, đồng thời đóng vai trò kết nối hệ sinh thái thông qua các nền tảng dữ liệu mở.

Nhấn mạnh làm chủ công nghệ lõi là điều kiện sống còn để bảo vệ chủ quyền số, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính thông tin CMC đã đầu tư mạnh vào hạ tầng AI và phát triển thành công các sản phẩm công nghệ phục vụ các bài toán quốc gia.

Cũng tại diễn đàn, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định Make in Viet Nam là kim chỉ nam giúp FPT giảm mạnh tỷ trọng gia công, tập trung vào các trụ cột công nghệ như AI, dữ liệu, an ninh mạng và bán dẫn, với đầu tư thực chất cho R&D.

Đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tiên phong trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công một diễn đàn có ý nghĩa quan trọng.

Điểm qua những đóng góp của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước cũng như những tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng nêu ra 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất, hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách. Ông yêu cầu sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, nhất là hướng dẫn thi hành các Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Công nghệ cao, Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Sở hữu trí tuệ…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn. Ảnh: Thạch Thảo

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; giao Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập Quỹ Đầu tư công nghệ quốc gia; giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế cho phép công nhận “tài sản trí tuệ”, “dữ liệu” là tài sản và có thể thế chấp vay vốn của ngân hàng thương mại.

Với nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường công nghệ trong nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam, Phó Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chính sách đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam; giao Bộ Tài chính sớm nghiên cứu chính sách để ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng khuyến khích các cơ quan quản lý nhà nước chuyển mạnh từ đầu tư công sang thuê dịch vụ công nghệ số trọn gói; phát động phong trào “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng công nghệ số Việt Nam”, đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp, người dân sử dụng nền tảng, ứng dụng số Việt Nam với lợi ích hiểu người Việt Nam hơn, giá thành rẻ hơn, kỹ thuật, dịch vụ tốt hơn.

Một nhiệm vụ, giải pháp khác được Phó Thủ tướng đặt ra là tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực làm chủ công nghệ lõi; hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức dẫn dắt thị trường trong nước và vươn ra khu vực và quốc tế.

Cuối cùng là cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, năm 2026 là năm khởi đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Trong kỷ nguyên ấy, không gian số sẽ là không gian phát triển mới và là không gian để trí tuệ Việt Nam tỏa sáng. Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có sứ mệnh lịch sử: Đưa Việt Nam từ một quốc gia đi sau trở thành một quốc gia tiên phong trong kỷ nguyên số”, ông nhấn mạnh.

Ông tin tưởng, với thế và lực đã tạo dựng được sau 40 năm Đổi mới, chúng ta sẽ vững bước xây dựng một nền kinh tế số, xã hội số phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm; cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ viết nên những câu chuyện thần kỳ, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.