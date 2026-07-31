Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có công văn đề nghị các các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (G1, G2, G3, G4) trên địa bàn Thành phố tiến hành chấn chỉnh, kiểm tra và khắc phục ngay tình trạng sai lệch thông tin phân loại độ tuổi trên các kho ứng dụng trực tuyến; bảo đảm game khi cấp phép được phân loại 18+ phải hiển thị chính xác đối tượng, tuyệt đối không hạ thấp hoặc cố tình phân loại thành độ tuổi 12+, 13+ dành cho trẻ em trên các nền tảng ứng dụng.

Phân loại độ tuổi của game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên kho ứng dụng Google Play Store. Ảnh: Lê Mỹ (có sử dụng AI).

Đây là hành động nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động trò chơi điện tử (game), hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của game đối với xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em, học sinh và sinh viên trên địa bàn,

Theo đó, kết quả phân loại phải trùng khớp với hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phê duyệt theo Quyết định phát hành G1 hoặc Giấy xác nhận thông báo phát hành G2, G3, G4 theo khoản 2 Điều 38 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Doanh nghiệp có kết quả phân loại sai lệch phải điều chỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý; quá thời hạn không điều chỉnh sẽ bị yêu cầu ngừng phát hành trò chơi và bị thu hồi Quyết định phát hành hoặc Giấy xác nhận thông báo phát hành theo khoản 3 Điều 38 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Cần chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để quản lý thời gian chơi, xác thực và kiểm soát chặt chẽ tài khoản của người chơi dưới 18 tuổi (không quá 60 phút/ngày đối với từng trò chơi và không quá 180 phút/ngày đối với tất cả trò chơi), bảo đảm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe và học tập của học sinh, sinh viên.

Nghiêm cấm thiết kế tính năng hoặc cho phép người chơi mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng; nghiêm cấm quy đổi vật phẩm ảo thành tiền mặt, thẻ viễn thông, thẻ ngân hàng, hiện vật.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến; rà soát toàn bộ quy trình vận hành, phát hành game tại thị trường. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng một lần theo quy định của pháp luật.