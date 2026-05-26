Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Đáng chú ý, ở lĩnh vực xử phạt về việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, nghị định lần này đã quy định rõ về xử lý hành vi đổi thưởng trong game online.

Từ trước đến nay, hình thức đổi thưởng chủ yếu diễn ra ở thể loại game mô phỏng lá bài, nhiều vụ thậm chí đã bị xử lý hình sự về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, giờ đây hành vi này không chỉ nằm giới hạn trong lĩnh vực game bài.

Cụ thể, tại khoản 5 Điều 99 về “Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng” nêu rõ, phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi bao gồm việc quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ trả trước dịch vụ viễn thông di động, thẻ ngân hàng, thẻ mua hàng, thẻ game, thẻ quà tặng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử trên mạng.

Bên cạnh đó, mức phạt này cũng được áp dụng cho hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng có thông tin, hình ảnh xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, tại điều này cũng quy định mức phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng có nội dung kịch bản vi phạm các quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng và quy định về sở hữu trí tuệ; mô phỏng các trò chơi có thưởng trong các cơ sở kinh doanh casino, các trò chơi sử dụng hình ảnh lá bài; có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả cụ thể các hành động như khủng bố, giết người, tra tấn người, ngược đãi, xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em; kích động tự tử, bạo lực; khiêu dâm, dung tục trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc lá; đánh bạc; cho phép mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng giữa những người chơi với nhau trong trò chơi điện tử trên mạng.

Đối với những vi phạm này còn có hình thức xử phạt bổ sung là các đơn vị sẽ bị đình chỉ hoạt động phát hành trò chơi điện tử từ 1 đến 3 tháng.