Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Bày bán vật phẩm ảo trong game Võ Lâm Truyền Kỳ. Ảnh minh hoạ

Trong đó, tại điều 101 quy định về người tham gia chơi trò chơi điện tử trên mạng bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng.

Thực tế, đây không phải là một quy định mới, trước đây Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ban hành ngày 3/2/2020, đã có điều khoản này.

Ở đây mọi người cần hiểu thế nào là vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong game online. Theo đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ban hành tháng 11/2024 định nghĩa như sau:

Đơn vị ảo trong trò chơi điện tử trên mạng là một loại đơn vị do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng khởi tạo, quy ước và phát hành để người chơi sử dụng, trao đổi, mua bán vật phẩm ảo, điểm thưởng, các kỹ năng, các tính năng trong các trò chơi điện tử trên mạng của doanh nghiệp đó.

Vật phẩm ảo trong trò chơi điện tử trên mạng là hình ảnh đồ họa của những vật thể phi vật lý trong trò chơi như đồ vật, nhân vật, công cụ, trang bị... theo quy tắc nhất định do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng thiết lập, khởi tạo.

Điểm thưởng trong trò chơi điện tử trên mạng là các phần thưởng theo hình thức tính điểm mà người chơi nhận được trong quá trình tham gia trò chơi do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng quy ước và thiết lập.

Điểm thưởng không bao gồm tiền thưởng, tiền khuyến mãi hoặc hình thức khác được quy đổi và có giá trị bên ngoài trò chơi.

Theo định nghĩa trên, người chơi hoàn toàn có thể sử dụng đơn vị ảo để trao đổi, mua bán vật phẩm ảo, điểm thưởng, các kỹ năng và tính năng trong game online do doanh nghiệp phát hành.

Đơn vị ảo này người chơi có được khi làm các nhiệm vụ trong game, hoặc nạp tiền vào để quy đổi lúc chơi game. Thực tế một số game, đơn cử như Võ Lâm Truyền Kỳ trước đây, cũng có tính năng giao dịch để người chơi trao đổi trong game với nhau.

Trường hợp người chơi bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng theo quy định được áp dụng đối với hành vi buôn bán bằng cách giao dịch bằng tiền thật ngoài game đối với vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trong game do doanh nghiệp phát hành.

Thực tế, việc mua bán các vật phẩm ảo trong game online diễn ra khá sôi động ở các hội nhóm trên mạng từ trước đến nay; thậm chí trước đây còn có các đơn vị thuê người ‘cày game’ để lấy các vật phẩm ảo xong bán cho người chơi quan tâm thu về tiền thật.