Phúc lợi sức khoẻ - Từ khám định kỳ đến tầm soát có chiều sâu

Trong nhiều năm, khám sức khỏe định kỳ đã trở thành một phần quen thuộc trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp, giúp người lao động kiểm tra tổng quát và phát hiện nhiều bất thường cơ bản. Tuy nhiên, khi các bệnh lý không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, tiểu đường ngày càng gia tăng, nhu cầu khám sức khỏe cũng bắt đầu thay đổi.

Người dân không chỉ muốn biết các chỉ số có “bình thường” hay không mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng phát hiện sớm những nguy cơ âm thầm trong cơ thể. Chính vì thế, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đang tìm kiếm các lựa chọn chuyên sâu hơn, phù hợp với tuổi tác, tiền sử bệnh, nhóm nguy cơ và kỳ vọng phòng bệnh từ sớm.

Câu chuyện của chị Thu Hiền, 56 tuổi, Giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội, là một ví dụ điển hình. Dù nhiều năm duy trì khám sức khỏe định kỳ và kết quả gần nhất cách đây 4 tháng không ghi nhận bất thường, chị bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau khi một đồng nghiệp thân thiết qua đời chỉ sau khoảng một tháng phát hiện ung thư giai đoạn muộn.

“Tôi nghĩ như vậy là yên tâm rồi. Mình vẫn đi khám đều, cơ thể cũng không có triệu chứng gì nên chưa từng nghĩ mình có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”, chị Hiền chia sẻ.

Là người đứng đầu doanh nghiệp, trải nghiệm này cũng khiến chị Hiền nhìn lại cách thiết kế phúc lợi sức khỏe cho đội ngũ nhân sự. Theo chị, một gói khám không chỉ cần “có đủ danh mục” mà cần phù hợp với độ tuổi, giới tính, nhóm nguy cơ và mục tiêu phát hiện sớm của người lao động.

Trong bối cảnh Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 ca tử vong theo Globocan 2022, giá trị của khám sức khỏe hiện đại không chỉ nằm ở việc có đi khám hay không, mà ở mức độ phù hợp của danh mục khám, năng lực phát hiện sớm và khả năng cá nhân hóa theo từng nhóm nguy cơ.

Nâng chuẩn phúc lợi khám sức khỏe

Từ câu chuyện của mình, chị Hiền bắt đầu nhìn nhận khám sức khỏe không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là một khoản đầu tư nghiêm túc của doanh nghiệp. Nếu trước đây các chương trình khám thường tập trung vào kiểm tra tổng quát, xét nghiệm cơ bản, siêu âm, X-quang, thì nay nhiều đơn vị quan tâm hơn đến chất lượng danh mục, trải nghiệm khám, khả năng phát hiện sớm và giá trị thực sự người lao động nhận được.

Từ cuối 2024 đến đầu 2025, Công đoàn Y tế Việt Nam hay nhiều doanh nghiệp lớn như Vietcombank, Agribank, Techcombank, Vietnam Airlines, PVI… đã có sự chuyển dịch trong phúc lợi sức khỏe, chủ động lựa chọn các mô hình tầm soát chuyên sâu ứng dụng AI nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý.

Quy trình khám sức khỏe với công nghệ AI diễn ra chỉ trong 150 phút. Ảnh: Nura

Xu hướng này cho thấy sức khỏe nhân sự không còn chỉ là chi phí, mà trở thành một phần trong chiến lược giữ chân nhân tài và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

“Sau chuyện của đồng nghiệp, tôi không còn nghĩ khám sức khỏe chỉ là đi theo lịch công ty nữa. Tôi bắt đầu muốn hiểu rõ hơn mình đang được kiểm tra những gì, các phương pháp đó có phù hợp với độ tuổi và nguy cơ của mình không”, chị Hiền nói.

Theo Ths.BS Nguyễn Tất Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh Nura Việt Nam cho biết, ở giai đoạn rất sớm, nhiều tổn thương chưa gây triệu chứng rõ ràng và cũng chưa làm thay đổi các chỉ số xét nghiệm. Vì vậy, chẩn đoán hình ảnh giữ vai trò quan trọng trong tầm soát, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi thiết bị hiện đại, quy trình chuẩn hóa, dữ liệu tham chiếu và công nghệ AI.

Từ nhu cầu muốn “kiểm chứng” lại sức khỏe một cách kỹ lưỡng hơn, chị Hiền quyết định thực hiện tầm soát tại Nura - mô hình tầm soát sức khoẻ ứng dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Fujifilm trong chẩn đoán hình ảnh.

Lần này, chị Hiền không chỉ đi khám để biết “có bệnh hay không”, mà muốn đánh giá sâu hơn các nguy cơ tiềm ẩn. Kết quả khiến chị bất ngờ: với sự hỗ trợ của chẩn đoán hình ảnh và AI, bác sĩ phát hiện một nốt tổn thương tại vú kích thước khoảng 7mm, khi cơ thể chị chưa có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

“Tôi thật sự sốc khi bác sĩ thông báo tổn thương nghi ngờ ác tính. Trước đó tôi vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường và không thấy cơ thể thay đổi gì”, chị Hiền chia sẻ.

Nốt tổn thương trên ảnh chụp Mammography vú, báo cáo sức khỏe đánh giá mức D - khuyến nghị thăm khám chuyên sâu

Sau sinh thiết, kết quả xác định đây là ung thư vú vừa chuyển sang giai đoạn 2. May mắn, tổn thương được phát hiện khi kích thước còn nhỏ, giúp bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư và bảo tồn chức năng tuyến vú.

Từ chi phí phúc lợi đến khoản đầu tư sức khỏe dài hạn

Với chị Hiền, trải nghiệm này giúp chị nhận ra mỗi hình thức khám có mục tiêu và phạm vi khác nhau. Khám định kỳ giúp duy trì thói quen theo dõi sức khỏe, còn tầm soát chuyên sâu phù hợp với những người muốn đánh giá kỹ hơn các nguy cơ âm thầm, đặc biệt khi bước vào độ tuổi nguy cơ cao.

“Tôi không nghĩ mình may mắn đơn thuần, mà là sự cẩn trọng có đầu tư. Phát hiện sớm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: công nghệ, quy trình, chuyên môn và cả việc mình chủ động lựa chọn phương pháp phù hợp. Sau câu chuyện của tôi, nhiều bạn bè cũng thay đổi nhận thức về khám sức khỏe, điều đó khiến tôi rất vui”, chị Hiền nói.

Theo Fujifilm, hệ thống AI tại Nura được phát triển dựa trên 400 triệu hình ảnh y khoa tích lũy qua nhiều năm, hỗ trợ bác sĩ nhận diện và định lượng các bất thường từ 1mm. AI đóng vai trò như lớp hỗ trợ bổ sung, giúp giảm nguy cơ bỏ sót tín hiệu bất thường, trong khi bác sĩ vẫn là người đối chiếu với triệu chứng lâm sàng, tiền sử bệnh và yếu tố nguy cơ để đưa ra kết luận cuối cùng.

AI & Bác sĩ phối hợp cùng làm việc để đưa ra chẩn đoán chi tiết, sớm nhất cho khách hàng. Ảnh: Fujifilm

Ths.BS Nguyễn Tất Đạt cho biết, trong tầm soát hiện đại, AI chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong một hệ thống y khoa chặt chẽ, có dữ liệu chất lượng, quy trình kiểm soát rõ ràng và sự phối hợp giữa công nghệ với chuyên môn bác sĩ.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng quan tâm đến sức khỏe dài hạn, việc doanh nghiệp nâng chuẩn phúc lợi khám sức khỏe không chỉ nằm ở ngân sách cao hơn, mà ở cách lựa chọn mô hình tầm soát phù hợp, an toàn, có quy trình rõ ràng và được bác sĩ giải thích đầy đủ. Khi phúc lợi sức khỏe được thiết kế có chiều sâu, người lao động không chỉ được “đi khám định kỳ” mà có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về nguy cơ sức khỏe của mình để theo dõi và can thiệp kịp thời.

(Nguồn: Nura Việt Nam)