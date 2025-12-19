Phát triển vì trẻ em gắn chặt với ổn định xã hội và tăng trưởng dài hạn

Nếu như trước đây, đầu tư cho trẻ em thường được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội, tách biệt với các quyết định kinh tế cốt lõi, thì nay cách tiếp cận này đang thay đổi nhanh chóng. Theo phân tích của Financial Times, các hoạt động vì lợi ích xã hội trên phạm vi toàn cầu đang dịch chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang đầu tư có chiến lược vào các hệ thống bảo vệ trẻ em, bao gồm pháp luật, dịch vụ xã hội, giáo dục và y tế.

Sự dịch chuyển này xuất phát từ một thực tế đã được chứng minh qua nhiều cuộc khủng hoảng: khi các hệ thống yếu, trẻ em là nhóm chịu tác động đầu tiên và phục hồi chậm nhất; ngược lại, khi các nền tảng đủ bền vững, khả năng chống chịu và phục hồi của toàn xã hội được cải thiện rõ rệt. Phát triển vì trẻ em, do đó, không chỉ là vấn đề đạo đức hay nhân văn, mà gắn chặt với ổn định xã hội và tăng trưởng dài hạn.

Việt Nam là một trong những quốc gia cho thấy rõ sự chuyển dịch từ hỗ trợ khẩn cấp sang xây dựng hệ thống. Kể từ khi trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em năm 1990, các chính sách về y tế, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch và bảo vệ trẻ em đã từng bước được củng cố. Những tiến bộ đạt được trong hơn ba thập kỷ qua không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà còn góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.

Phát triển vì trẻ em luôn gắn chặt với phát triển kinh tế bền vững. Ảnh: UNICEF Việt Nam

Việt Nam đang bước nhanh vào giai đoạn già hóa dân số. Quá trình này sẽ làm thu hẹp lực lượng lao động trong những thập kỷ tới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực để duy trì đà tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, mỗi trẻ em khỏe mạnh, được học tập đầy đủ và phát triển toàn diện không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà còn là một nguồn lực chiến lược của nền kinh tế tương lai.

Đầu tư sớm vào dinh dưỡng, giáo dục và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em vì thế mang lại lợi ích vượt ra ngoài phạm vi trước mắt. Những khoản đầu tư này giúp giảm chi phí y tế và an sinh xã hội trong dài hạn, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng, sáng tạo và đóng góp của lực lượng lao động.

Mọi trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách công bằng và bền vững

Khi khu vực tư nhân không chỉ là nhà tài trợ

Trên nền tảng hơn 50 năm đồng hành cùng Việt Nam, UNICEF tiếp tục giữ vai trò như một đối tác phát triển mang tính hệ thống, thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền trẻ em và kết nối các chủ thể trong xã hội. Trọng tâm của cách tiếp cận này là củng cố các nền tảng dài hạn - từ chính sách, thể chế đến năng lực thực thi và dữ liệu - nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách công bằng và bền vững.

Từ nền tảng đó, khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng được khuyến khích tích hợp quyền trẻ em vào chiến lược phát triển bền vững, từ quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực đến trách nhiệm trong chuỗi cung ứng và môi trường số. Ở cấp độ toàn cầu, Unilever là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này khi lồng ghép các mục tiêu về dinh dưỡng, nước sạch và môi trường sống an toàn cho trẻ em vào chiến lược ESG.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) cũng cho thấy hướng tiếp cận tương tự khi hợp tác với UNICEF trong chương trình “Innovation for Children - sáng kiến thay đổi tương lai’ với mục tiêu hướng đến thay đổi vấn đề vệ sinh học đường nhằm cải thiện môi trường sống, học tập an toàn cho các em tại các địa phương còn nhiều khó khăn, như một phần của tầm nhìn phát triển dài hạn.

Đại diện Masterise Group và UNICEF trong buổi bàn giao nhà vệ sinh không phát thải tại trường Tiểu học Long Phú C

Đáng chú ý, mô hình hợp tác đang dịch chuyển từ tài trợ đơn lẻ sang đồng kiến tạo giải pháp, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội.

Theo Masterise Group, các hệ thống vì trẻ em chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có sự tham gia đồng bộ của chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng, thay vì những can thiệp rời rạc. Khi đó, đầu tư cho trẻ em không chỉ thể hiện cam kết đồng hành cùng trẻ em, mà còn là đầu tư cho tương lai bền vững của chính doanh nghiệp và sự thịnh vượng của Việt Nam.

Ngọc Minh