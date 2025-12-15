Chiều 15/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025, cùng nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Tại họp báo, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết ngay sau khi xuất hiện thông tin trên báo chí, mạng xã hội về dự án Nuôi em, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh, thành tiến hành rà soát, kiểm tra.

Cục C02 đã chỉ đạo và phối hợp với phòng PC02 các địa phương triển khai xác minh một cách khẩn trương, quyết liệt, đồng thời làm rõ việc có hay không hành vi gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Hoàng Hoa Trung là người sáng lập dự án Nuôi em. Ảnh: H.T

Nuôi em là dự án từ thiện do Hoàng Hoa Trung sáng lập từ năm 2014, nhằm mang đến bữa trưa đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng cao. Theo đó, mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, góp phần duy trì bếp ăn tại các điểm trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Từ khởi đầu là một nhóm nhỏ, dự án dần phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách.

Tuy nhiên, tối 6/12, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nghi vấn liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi em, khi một số tài khoản đăng tải các đoạn tin nhắn, đặt câu hỏi về tính minh bạch tài chính của chương trình.

Ngoài ra, một số tài khoản cho biết mã “Nuôi em” của họ bị trùng với mã của người khác. Việc dự án hoạt động trong thời gian dài nhưng vẫn tiếp nhận quyên góp thông qua tài khoản cá nhân của người sáng lập Hoàng Hoa Trung cũng làm dấy lên nhiều ý kiến tranh cãi.