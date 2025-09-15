Dòng thẻ này mang đến giải pháp toàn diện trong kiểm soát chi tiêu, tách bạch ngân sách và tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hộ kinh doanh.

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt kèm hóa đơn hợp lệ, đáp ứng yêu cầu theo Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2025, thuận lợi cho kê khai và khấu trừ thuế. Mọi khoản chi tiêu được tách biệt giữa cá nhân và công ty, cho phép thiết lập hạn mức sử dụng theo từng phòng ban, chiến dịch hoặc nhân sự cụ thể.

Đặc biệt, toàn bộ giao dịch được quản lý tập trung trên ứng dụng ngân hàng số VCB DigiBiz, giúp chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo dõi tài chính theo thời gian thực, gia tăng hiệu quả kiểm soát ngân sách và giảm thiểu thất thoát.

Bên cạnh tiện ích vận hành, thẻ Vietcombank Visa Business còn mang đến nhiều lợi ích tài chính thiết thực:

- Miễn lãi tối đa 57 ngày với thẻ tín dụng

- Hoàn tiền không giới hạn đến 0,4% giá trị chi tiêu

- Ưu đãi từ Visa: giảm chi phí phần mềm kế toán, dịch vụ vận chuyển, phòng chờ sân bay và nhiều tiện ích doanh nghiệp khác

Từ ngày 1/8 - 31/12/2025, khách hàng doanh nghiệp mở mới thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business và đăng ký mới dịch vụ ngân hàng số VCB DigiBiz sẽ được: miễn phí phát hành và phí duy trì năm đầu tiên; hoàn tới 500.000 đồng khi phát sinh chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 40 ngày kể từ ngày phát hành.

Với nhiều tính năng vượt trội, Vietcombank Visa Business được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động thích ứng với chính sách tài chính mới, đồng thời nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Thúy Ngà