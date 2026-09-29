Từ “định giá tài sản” đến “định giá dòng tiền”

Với nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu vốn thường xuất hiện cùng với những cơ hội kinh doanh rất cụ thể và thường cần ra quyết định sớm. Thấu hiểu điều này, GPBank phát triển Giải pháp cấp vốn tín chấp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), với sự dịch chuyển trong cách tiếp cận tín dụng: từ “định giá tài sản” sang tăng cường “định giá dòng tiền” và năng lực hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Với sản phẩm cho vay tín chấp, GPBank xem xét tổng thể các yếu tố như tình hình tài chính, doanh thu, dòng tiền, lịch sử giao dịch, hiệu quả kinh doanh và khả năng trả nợ. Doanh nghiệp cần có lợi nhuận dương trong năm gần nhất, phương án sử dụng vốn khả thi và không có nợ quá hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng ở thời điểm phê duyệt khoản vay.

Hạn mức được GPBank phân bổ theo quy mô doanh nghiệp, với nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), mức cấp vốn có thể từ 1,5 tỷ đồng và lên tới 2 tỷ đồng; trong khi nhóm nhỏ và vừa (SME) có thể được cấp hạn mức từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng.

GPBank phát triển Giải pháp cấp vốn tín chấp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Nguồn vốn không chỉ phục vụ mục đích đơn lẻ mà có thể đáp ứng nhiều nhu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động, từ bổ sung vốn lưu động, mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng, sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đến phát hành L/C và các loại bảo lãnh.

Thời hạn cấp vốn được thiết kế tương ứng với từng nhu cầu: tối đa 12 tháng đối với bổ sung vốn lưu động, lên tới 36 tháng đối với mua sắm tài sản cố định; thời hạn bảo lãnh từ 6 đến 36 tháng tùy từng loại. Doanh nghiệp đồng thời có thể lựa chọn nhiều hình thức cấp tín dụng như cho vay, thấu chi, L/C hay bảo lãnh.

Đáng chú ý, bên cạnh nhóm doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 2-3 năm và đáp ứng các tiêu chí tín dụng, GPBank còn mở cơ chế xem xét đối với Micro SME mới thành lập từ 1-2 năm nếu chứng minh được tiềm năng kinh doanh, dòng tiền ổn định và đáp ứng điều kiện phê duyệt của ngân hàng.

Thời gian phê duyệt chỉ từ 16 giờ

GPBank xây dựng luồng chuyên biệt dành riêng cho phân khúc tín chấp, toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ, từ tiếp nhận, phản hồi đến phê duyệt, được thực hiện trong vòng 16 giờ làm việc.

Với SME và Micro SME, đây là yếu tố quan trọng bởi khả năng tiếp cận vốn đúng thời điểm ảnh hưởng trực tiếp tới việc doanh nghiệp có nắm bắt được một đơn hàng, duy trì chu kỳ sản xuất hay triển khai kế hoạch mở rộng hay không.

Bên cạnh đó, GPBank áp dụng chính sách lãi suất cạnh tranh trên cơ sở lịch sử giao dịch và dòng tiền của từng doanh nghiệp. Vì vậy, sản phẩm cho vay tín chấp không được GPBank thiết kế như một khoản vay đơn lẻ. Từ nhu cầu vốn ban đầu, doanh nghiệp có thể từng bước kết nối với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng như quản lý dòng tiền, thanh toán, ngân hàng số, L/C và bảo lãnh.

Mở thêm “cửa vốn” cho khu vực SME

Khác với doanh nghiệp lớn, Micro SME và SME thường có quy mô vốn tự có và tài sản tích lũy hạn chế hơn, trong khi nhu cầu vốn lưu động lại diễn ra thường xuyên.

Với GPBank, giải pháp cấp vốn tín chấp cho SME và Micro SME nằm trong định hướng tăng cường đồng hành với khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu vốn tại một thời điểm, ngân hàng hướng tới xây dựng quan hệ tài chính dài hạn, trong đó khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp có thể được mở rộng theo sự phát triển của doanh thu, dòng tiền và năng lực kinh doanh.

GPBank được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025.

Chia sẻ về giải pháp cấp vốn tín chấp dành cho SME và Micro SME, đại diện GPBank cho biết: “Chúng tôi tin rằng giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở dòng tiền và năng lực vận hành thực tế. Đó là lý do GPBank xây dựng giải pháp cấp vốn tín chấp, giúp doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ tiếp cận vốn nhanh hơn, đúng thời điểm và đồng hành lâu dài trên hành trình phát triển.”

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ đến các Trung tâm Khối Khách hàng doanh nghiệp của GPBank, Hotline [1900585866] hoặc Website www.gpbank.com.vn để được tư vấn chi tiết. Điều kiện, lãi suất và các quy định liên quan thực hiện theo chính sách của GPBank trong từng thời kỳ.

GPBank được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025. Thông điệp “Kỷ nguyên Thịnh vượng” khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.

(Nguồn: GPBank)