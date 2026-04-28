Những động lực thúc đẩy SME Việt chuyển dịch sang lưu trữ dữ liệu nội địa

Sự chuyển dịch này không đơn thuần là lựa chọn công nghệ, mà phản ánh những tính toán thực tế của doanh nghiệp liên quan đến tuân thủ pháp lý, hiệu năng hệ thống và khả năng kiểm soát chi phí vận hành.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp cân nhắc hạ tầng lưu trữ nội địa là sự hoàn thiện của khung pháp lý liên quan đến dữ liệu. Luật An ninh mạng năm 2018 cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 53/2022/NĐ-CP, Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với việc quản lý, thu thập dữ liệu cá nhân và lưu trữ dữ liệu trong một số loại hình dịch vụ số.

Song song với việc siết chặt quản trị dữ liệu, Chính phủ cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khối doanh nghiệp. Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu hỗ trợ SME nâng cao năng lực công nghệ và ứng dụng hạ tầng số trong hoạt động kinh doanh. Như vậy, việc đặt hệ thống dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu trong nước giúp doanh nghiệp đơn giản hóa bài toán tuân thủ pháp lý, đồng thời giảm rủi ro khi phải thực hiện các quy trình đánh giá chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Một yếu tố khiến nhiều SME cân nhắc hạ tầng nội địa là hiệu năng truy cập và mức độ phụ thuộc vào kết nối quốc tế khi hệ thống được đặt ở nước ngoài. Việt Nam hiện vẫn kết nối với hạ tầng internet toàn cầu chủ yếu thông qua các tuyến cáp quang biển, trong khi các sự cố liên quan đến cáp biển trong những năm gần đây xảy ra khá thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng truy cập tới các hệ thống đặt ở nước ngoài. Việc đặt hệ thống tại hạ tầng nội địa giúp duy trì trải nghiệm truy cập ổn định hơn và cải thiện hiệu quả vận hành.

Ngoài ra, khi sử dụng hạ tầng cloud đặt ở nước ngoài, doanh nghiệp thường phải thanh toán dịch vụ bằng ngoại tệ, khiến chi phí vận hành chịu tác động trực tiếp từ biến động tỷ giá. Các chi phí liên quan đến truyền dữ liệu và kết nối quốc tế cũng có thể gia tăng khi hệ thống cần trao đổi dữ liệu thường xuyên với người dùng hoặc ứng dụng trong nước.

Trong khi đó, nhiều nhà cung cấp cloud trong nước đang áp dụng các mô hình tính phí linh hoạt như pay-as-you-go (PAYG), cho phép doanh nghiệp thanh toán theo mức sử dụng thực tế. Điều này giúp các doanh nghiệp SME dễ dàng dự báo ngân sách và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

Khác với các tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp SME không sở hữu đội ngũ chuyên sâu về hạ tầng CNTT. Vì vậy, trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống, doanh nghiệp thường cần sự hỗ trợ trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp hạ tầng cloud trong nước có lợi thế khi sở hữu đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam cùng sự am hiểu về đặc thù hạ tầng mạng và môi trường vận hành trong nước có thể hỗ trợ triển khai, tối ưu hệ thống và xử lý sự cố kịp thời, thuận lợi và ổn định hơn.

Hạ tầng cloud nội địa và vai trò của các trung tâm dữ liệu trong nước

Xu hướng dịch chuyển dữ liệu về nội địa cũng đang thúc đẩy sự phát triển nhanh của thị trường cloud tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng cloud nội địa, trong đó có CMC Cloud, đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho doanh nghiệp SME. Được phát triển trên hạ tầng Data Center đạt chuẩn quốc tế của CMC Telecom, nền tảng này cho phép doanh nghiệp triển khai hệ thống công nghệ thông tin ngay tại Việt Nam, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, tuân thủ và khả năng kiểm soát chi phí vận hành.

Trên thực tế, việc lưu trữ dữ liệu nội địa không đồng nghĩa với việc thay thế hoàn toàn các nền tảng cloud quốc tế. Nhiều doanh nghiệp vẫn lựa chọn mô hình hybrid cloud hoặc multi-cloud để tận dụng lợi thế của từng loại hạ tầng. Tuy nhiên, với đặc thù phần lớn người dùng và dữ liệu nằm trong nước, ngày càng nhiều SME ưu tiên đặt các hệ thống dữ liệu và ứng dụng quan trọng trên hạ tầng nội địa. Cloud nội địa vì vậy đang dần trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược hạ tầng số của nhiều doanh nghiệp Việt.

(Nguồn: CMC Telecom)