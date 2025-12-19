Sự thay đổi này đặt các doanh nghiệp Việt đứng trước một “cuộc chơi” mới, nơi chất lượng, tiêu chuẩn và công nghệ trở thành nền tảng cạnh tranh cốt lõi.

Sản phẩm Made in Vietnam đạt những tiêu chí chất lượng nổi bật

Dù không ồn ào, nhưng những bước đi của các thương hiệu trong nước đang cho thấy nỗ lực bài bản trong việc mang đến các sản phẩm thể thao đạt chuẩn. Điều đó đặt ra câu hỏi: Điều gì tạo nên chất lượng của một bộ trang phục thể thao chuyên nghiệp? Và doanh nghiệp Việt đã làm gì để bước vào cuộc đua ấy?

Chất liệu & Công nghệ - Nền tảng của tiêu chuẩn hiện đại

Trong nhiều năm, chất liệu được xem là yếu tố cốt lõi giúp tách biệt rõ rệt giữa trang phục phổ thông và trang phục dành cho thi đấu chuyên nghiệp. Những loại vải sử dụng trong thể thao đòi hỏi khả năng co giãn vượt trội, siêu nhẹ, bền bỉ, kháng khuẩn, khả năng thoát hơi cực nhanh, đàn hồi. Hơn thế nữa, DonexSport còn tiên phong trong việc sử dụng nguyên liệu tái chế, giảm tiêu thụ nước & hóa chất, phân hủy sinh học, bền màu tự nhiên, và giúp giảm khí thải, công nghệ sản xuất an toàn với môi trường. Đó là lý do các doanh nghiệp buộc phải đầu tư mạnh mẽ vào chất liệu và công nghệ sản xuất.

Trang phục thể thao tiêu chuẩn cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như: thoáng khí, nhanh khô, trọng lượng nhẹ,…

Nhiều thương hiệu trong nước đã ứng dụng vải polyester thế hệ mới, sợi microfiber mảnh hơn 20 - 30% so với sợi thông thường, hoặc công nghệ thoáng khí ở những vùng cần thoát nhiệt nhanh. Sự kết hợp giữa chất liệu và công nghệ xử lý bề mặt giúp trang phục ổn định form dáng, hạn chế bám dính, hầm bí, duy trì độ đàn hồi trong suốt quá trình vận động liên tục.

Trong xu hướng thời trang thể thao hiện đại, sản phẩm không chỉ xoay quanh việc đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu suất vận động. Những đường cắt, vị trí may và cấu trúc bề mặt vải đều phải dựa trên nghiên cứu phân tích chuyển động của người chơi.

Nhiều thương hiệu Việt đã áp dụng nguyên lý thiết kế dựa trên chuyển động thực tế của vận động viên vào trong nghiên cứu sản xuất. Những bộ môn khác nhau đòi hỏi cấu trúc và thiết kế khác nhau: cầu lông cần độ nhẹ và linh hoạt; chạy bộ yêu cầu tối ưu tốc độ, hạn chế cản trở chuyển động và giảm ma sát; pickleball hay tennis cần tối ưu độ bền và hỗ trợ xoay người liên tục,...

Việc nghiên cứu đặc thù từng bộ môn sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng chất liệu, tối ưu cấu trúc vải hay xây dựng phom dáng phù hợp, mà còn tạo nền tảng để sản phẩm nội địa tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế. Không còn là những thiết kế phổ thông, thị trường đã bắt đầu xuất hiện các dòng trang phục “chuyên môn hóa” dành riêng cho từng nhóm người chơi nhất định.

Công nghệ và tiêu chuẩn kiểm định - Tấm vé bước vào thị trường khu vực

Nếu chất liệu và thiết kế là “bề mặt” để thể hiện năng lực sáng tạo, thì công nghệ và quy trình kiểm định là “nền móng” để người tiêu dùng tin tưởng. Trong nhiều năm, bài toán lớn nhất của doanh nghiệp Việt chính là làm sao để vượt qua các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp Việt đứng trước thách thức về tiêu chuẩn khắt khe tại thị trường quốc tế

Để giải quyết điều này, nhiều nhà máy, xưởng sản xuất đã trang bị hệ thống máy móc chuyên dụng như máy may flatlock vắt sổ phẳng, máy ép nhiệt, máy in chuyển nhiệt sắc nét, bền màu cao, cùng quy trình kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn ISO9001:2015.

Ngoài ra, việc áp dụng quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế đang giúp doanh nghiệp tạo sự tin cậy - yếu tố quyết định khi tham gia chuỗi cung ứng cao hơn hoặc phục vụ các giải đấu chuyên nghiệp.

“Điểm sáng” nổi bật của sản phẩm Việt trên sân chơi khu vực

Trong nhóm các doanh nghiệp đang theo đuổi lĩnh vực trang phục thể thao chuyên nghiệp, DonexSport là một trong những thương hiệu có quá trình đầu tư bền bỉ và rõ nét về định hướng. DonexSport từng bước khẳng định được vị thế trong thị trường thể thao, trở thành một trong những thương hiệu trong tâm trí hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Đáng chú ý, DonexSport là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu đi theo phương châm phát triển bền vững, đồng hành cùng thể thao nước nhà. Sự hiện diện của DonexSport tại hàng loạt sự kiện thể thao lớn trong nước, cung cấp trang phục cho Liên đoàn bóng đá Malawi, sản xuất các trang phục xuất khẩu thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và gần đây nhất là tài trợ trang phục cho Đoàn thể thao Lào tham dự các cuộc thi quốc tế là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm “Made in Vietnam” trên thị trường khu vực.

Lễ trao tài trợ trang phục trình diễn từ DonexGroup cho Đoàn thể thao Lào tham dự SEA Games 33

Đằng sau những dấu mốc ấy là quá trình nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất, kiểm định chặt chẽ hơn và ứng dụng công nghệ mới vào từng dòng sản phẩm. Các yêu cầu về độ bền, độ thoáng, khả năng đàn hồi, trọng lượng nhẹ, hay khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết đều được DonexSport đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, từ đó cho ra đời các dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế.

Đáng chú ý hơn, sựSự hiện diện của DonexSport tại nhiều sự kiện mang tầm vóc khu vực đã góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho ngành thời trang thể thao Việt Nam. Đây chính là nền tảng để các doanh nghiệp Việt tự tin hơn trong hành trình bước vào thị trường khu vực, nơi những tiêu chuẩn chất lượng, câu chuyện thương hiệu và bản sắc văn hóa đóng vai trò quyết định.

Sản phẩm thể thao thương hiệu Việt bước vào thị trường Lào

Khi những bộ trang phục thể thao mang dấu ấn Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều ở các giải đấu khu vực, đó không chỉ là sự tiến bộ tích cực của một ngành hàng, mà còn thể hiện năng lực sáng tạo và sức cạnh tranh mới của Việt Nam trong ASEAN, góp phần đưa sản phẩm “Made in Vietnam” trở thành biểu tượng của niềm tin, tiêu chuẩn và niềm tự hào trên sân chơi khu vực.

