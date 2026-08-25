Phát biểu tại tọa đàm, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho rằng, điều cộng đồng doanh nghiệp (DN) cần là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, dễ dự báo; thủ tục hành chính nhanh và rõ ràng hơn; chính sách được triển khai sớm hơn.

Đặc biệt, những khó khăn, kiến nghị của DN phải được tiếp nhận, phân loại, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

“Tinh thần của tọa đàm rất phù hợp với yêu cầu điều hành của thành phố: không dừng ở trao đổi mà phải hướng tới giải pháp, đầu việc và kết quả có thể kiểm chứng”, ông Nguyễn Tiến Thiết nói.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại buổi toạ đàm

Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, thành phố không thể chỉ dựa vào việc mở rộng quy mô. Tăng trưởng phải đi cùng nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải thiện quản trị và khơi thông các nguồn lực đầu tư.

Chuyển từ tư duy “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp tạo tăng trưởng”

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề. Trước hết, cơ quan quản lý, chuyên gia và DN cần nhận diện đúng những điểm nghẽn đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kiến nghị không nên dừng ở nhận định chung mà phải chỉ rõ thủ tục nào còn mất nhiều thời gian, quy định nào chồng chéo, khâu phối hợp nào bị kéo dài.

Các bên cũng cần làm rõ DN đang gặp khó khăn ở đâu khi tiếp cận nguồn lực; những rào cản nào cản trở việc đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Toạ đàm được tổ chức với tinh thần không dừng ở trao đổi mà hướng tới giải pháp

Nhóm vấn đề thứ hai là chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ DN” sang “đồng hành cùng DN tạo tăng trưởng”.

“Tăng trưởng hai con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn DN có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn”, ông Thiết nhấn mạnh.

Nhóm vấn đề cuối cùng là xây dựng cơ chế theo dõi, đôn đốc. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố phải được tổng hợp đầy đủ, đồng thời xác định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xử lý. Với vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu, tổng hợp, đôn đốc và phối hợp trong quá trình triển khai chỉ đạo của UBND TP. Mục tiêu là chuyển những phản ánh của DN thành thông tin phục vụ công tác điều hành và hoàn thiện chính sách.

Doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng DN tập trung phân tích vai trò của DN nhỏ và vừa, cơ hội mở rộng quy mô cũng như các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme cho rằng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng nhiều không gian phát triển mới của Hà Nội, trước hết là từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, gồm cơ sở vật chất, giao thông, logistics và hạ tầng xanh. Đầu tư công có thể tạo động lực, dẫn dắt các lực lượng, trong đó có DN tư nhân quy mô nhỏ và vừa.

Ông Mạc Quốc Anh trao đổi tại tọa đàm

Bên cạnh đó, sự phát triển của đô thị thông minh, các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ số cũng mở ra những phân khúc phù hợp với năng lực của DN nhỏ và vừa.

Các đại biểu tham dự toạ đàm

Một hướng đi khác được đề cập là tăng cường chuyển đổi số, đổi mới công nghệ nhằm giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, DN nhỏ và vừa cần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI và chuyển từ tư duy bán một sản phẩm sang tư duy tham gia chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao cũng là những cơ hội đáng chú ý đối với DN nhỏ và vừa.

TS. Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cho hay, Nhà nước cần tạo “đường băng” chính sách, nhưng DN cũng phải sẵn sàng biến cơ hội thành kết quả phát triển. Mỗi đơn vị cần quản trị bài bản hơn, đặt ra mục tiêu lớn hơn để mở rộng thị trường, thậm chí hướng tới thị trường toàn cầu.

Trong quá trình chuyển đổi, DN cần chấp nhận thay đổi và có thời gian hoàn thiện. Chính sách cũng như quá trình thực thi cần thể hiện tinh thần “khoan dung tuân thủ”, tạo điều kiện để DN nhận diện thiếu sót, hoàn thiện hệ thống và từng bước chuẩn hóa hoạt động.

Thành Huế