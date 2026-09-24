FPT Frontier Innovators hướng tới xây dựng lực lượng nghiên cứu có khả năng theo đuổi những bài toán công nghệ chuyên sâu, tạo ra tri thức mới và từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

FPT Frontier Innovators được phát triển nhằm góp phần thực hiện các định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Chương trình này được triển khai tại Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI), tập trung vào các hướng nghiên cứu gồm AI, điện toán lượng tử và an ninh mạng.

Thông qua FPT Frontier Innovators hướng tới xây dựng lực lượng nghiên cứu có khả năng theo đuổi những bài toán công nghệ chuyên sâu, tạo ra tri thức mới và từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Một trong những trọng tâm của FPT Frontier Innovators là tạo điều kiện để các nghiên cứu viên có thể theo đuổi những bài toán có chiều sâu trong một môi trường nghiên cứu dài hạn.

Người tham gia chương trình được tiếp cận hạ tầng GPU hiệu năng cao và các công cụ AI chuyên sâu, phục vụ quá trình thử nghiệm, huấn luyện mô hình và triển khai các bài toán nghiên cứu có yêu cầu lớn về năng lực tính toán.

Mỗi nghiên cứu viên có cơ hội làm việc trực tiếp cùng các nhà khoa học và cố vấn, đồng thời kết nối với mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Chương trình mở cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi, nghiên cứu ngắn hạn tại Mila - Viện nghiên cứu AI Quebec và các đối tác nghiên cứu tại Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Anh, Australia, Singapore…

FPT Frontier Innovators cũng hỗ trợ nghiên cứu viên trong quá trình công bố công trình và tham dự các hội nghị A/A quốc tế, đồng thời định hướng lộ trình phát triển học thuật dành cho những người muốn tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ.

Bên cạnh nguồn lực nghiên cứu, các nghiên cứu viên được tiếp cận hệ sinh thái công nghệ của FPT và những bài toán từ hoạt động doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ đến các vấn đề có quy mô xã hội.

Những bài toán thực tiễn có thể gợi mở hướng nghiên cứu mới; ngược lại, kết quả nghiên cứu có cơ hội được kiểm chứng và từng bước đưa vào ứng dụng.

FPT Frontier Innovators tìm kiếm hai nhóm nghiên cứu viên. Với vị trí Talent Researcher, chương trình tìm kiếm sinh viên năm cuối, cử nhân hoặc thạc sĩ mới tốt nghiệp các ngành Toán và STEM, có nền tảng về toán học, học máy và lập trình, có đam mê nghiên cứu khoa học.

Với vị trí Middle Researcher, ứng viên phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan, có nền tảng tốt về toán học, học máy và lập trình, đồng thời đã có thành tích công bố khoa học.

FPT Frontier Innovators tập trung vào những hướng nghiên cứu có tiềm năng định hình các thế hệ công nghệ tiếp theo.

Trong lĩnh vực AI, chương trình tập trung vào việc xây dựng những hệ thống AI thế hệ mới có khả năng nhận thức, suy luận, lập kế hoạch và hành động trong cả môi trường số lẫn thế giới thực.

Các hướng nghiên cứu trọng tâm bao gồm AI tác nhân (Agentic AI), AI vật lý (Physical AI), AI cho Khoa học và Doanh nghiệp (AI for Science & Enterprise).

Ở lĩnh vực điện toán lượng tử (quantum computing), các nghiên cứu tập trung về các mô hình tính toán và thuật toán thế hệ tiếp theo, với tiềm năng tạo ra những thay đổi căn bản trong cách giải quyết các bài toán có độ phức tạp cao.

Với an ninh mạng (cyber security), chương trình hướng đến giải quyết các bài toán bảo vệ hệ thống, dữ liệu và không gian số trong bối cảnh AI và các hạ tầng số ngày càng phát triển.

Thông qua FPT Frontier Innovators, các nghiên cứu viên được tiếp cận với hệ sinh thái công nghệ của doanh nghiệp, nơi có các bài toán từ doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ đến những vấn đề có quy mô xã hội.

Mô hình này tạo ra sự kết nối hai chiều: nghiên cứu cung cấp tri thức và công nghệ mới cho thực tiễn; thực tiễn đặt ra những bài toán mới cho nghiên cứu.

Đây cũng là định hướng được thúc đẩy thông qua mạng lưới hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học quốc tế.